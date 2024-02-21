Lütfü Savaş, ankete anketle karşılık verip, rest çekmiş

Adaylığı tartışmalı Lütfü Savaş’ın yapılan ilk anketlerde seçimi kazanamayacağı belli olunca ‘Kendimi son dakika anketlere yedirmem’ dediği ve kendi seçtiği bir şirkete anket yaptırarak adaylığını dayattığı belirtildi. Savaş’ın aday gösterilmezse bağımsız bir şekilde yine seçime gireceğini belirterek ‘CHP’yi çaresiz bıraktığı’ da kaydedildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi gündemdeki yerini koruyor.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, kendisine konuşan ‘Hatay’ı yakından takip eden birinin’, “Lütfü Savaş, Hatay’da öyle bir kadro kurmuş ki istese CHP’yi oraya sokmaz” dediğini kaydetti.

Kulislerde konuşulanlara göre Savaş, ilk masaya konan TEAM anketlerinde seçimi AKP adayına kaybediyordu. Ancak buna çıkışarak, “Beni üç ankette önde gören firma ne oldu da son anketinde geride gösterdi. Ne değişti?” dedi.

Bu anketleri kabul etmeyen Savaş, Murat Karan’ın yönettiği AREA’ya anket yaptırdı. Lütfü Savaş’ın masaya koyduğu bu ankette CHP’li adayın yüzde 46,7; AKP’li Mehmet Öntürk’ün yüzde 41,1; diğer adaylarınsa yüzde 12,2 oy aldığı belirtildi.

‘BU NE DİYE SORDU’

AREA’nın sahibi Murat Karan’sa Savaş’la bu anket hakkında yaptığı konuşmayı şöyle anlattı: “Son bir hafta ayrı ayrı müşterilere anket yaptık. Hatay’da, ilçeler bazında bir anketti. Lütfü Savaş’ı ilan edeceklerini düşündüğüm için ankette sormamıştık. Kıyamet kopunca, anket denilince, tartışmanın orta yerinden konuya girdim. Anketi yayımladım. Yayımlanır yayımlanmaz Lütfü Savaş, ‘Bu ne?’ diye sordu. Onun kafasındaki rakam yüzde 50 ama bizim ankette yüzde 46.7 çıktı. Önceki seçime göre yüzde 9 azaldığını söyledim. Normal bir durum. İYİ Parti ve TİP’in adayları var. Rapor yaptık, ilçeler bazında da sunduk. CHP’nin avantajı şu: Dörtyol, İskenderun ve Antakya. Üç ilçede de doğru adaylar bulmuşlar. Bütün bu oyunu Lütfü Savaş kurdu diyebilirim. İlçe adaylarını belirleyen o oldu.”

Son dakikada CHP’nin yaptırdığı ankete tepki gösteren Lütfü Savaş, “Kendimi yapılan bu son ankete yedirmem” dediği iddia edildi ve rest çekerek, “Bağımsız aday olurum” dedi.

CHP yönetiminin de bu reste karşılık veremediği ve Savaş’ın bağımsız aday olursa Hatay’ın kaybedileceğine ikna olduğu ifade edildi.