Maaşını yetersiz bulan AKP’li milletvekili çift maaşlı çıktı

Milletvekili maaşının yetersizliğinden yakınan AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar’ın FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdüğü ve kurumdan ayda 67 bin lira "huzur hakkı" aldığı öğrenildi.

73 bin liralık milletvekili maaşını yetersiz bulması ile gündem olan AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar’ın, FİSKOBİRLİK’teki görevi nedeniyle bir maaş daha aldığı kaydedildi.

Sözcü’den İsmail Akduman'ın haberine göre, milletvekili olmasına rağmen FİSKOBİRLİK’teki görevini bırakmayan Bayraktar, her ay katıldığı 2 toplantı karşılığında 67 bin lira kazanıyor.

Kurumun bütün imkanlarından faydalanan Bayraktar'ın Sakarya ve Giresun’da da 2 makam aracı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Lütfi Bayraktar, katıldığı bir toplantıda milletvekillerinin 2023 yılı aylık maaşının 73 bin 379 TL olduğunu ve her masrafı bu paradan karşıladıklarını belirterek, "Rabbime hamdolsun fındığımız var. Arka planda bir miktar birikimimiz var. Yoksa bu maaşlarla vekillerin çalışma yapabilme imkanı yok ya. Az demiyorum, çok iyi para ama yapılan işe göre bunu yapma imkanın yok. Peki niye tartışılıyor bu konu? Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyor arkadaşlar" demişti.

Bayraktar'ın ifadeleri tepki çekmişti.