Madrid derbisi öncesi Ancelotti'den Arda'ya 'Hazır ol' talimatı

Kral Kupası'nda bu akşam Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma için teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'e 'Hazır ol' talimatı verdi.

İspanya Kral Kupası'nda bu akşam Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Real ve Atletico, çeyrek finale kalmak için Atletico Madrid'in sahasında karşılaşacak. Eşleşme tek maç üzerinden oynanacak. Maç TSİ 23.30'da başlayacak.

"SENİ SAHADA İSTİYORUM"

Defansa Central’de yer alan habere göre Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, genç yıldız Arda Güler ile özel olarak görüştü. Ancelotti'nin Arda'dan hazır olmasını istediği ve "Eğer maç çok kötüyse oynamayacaksın… Ama normal şartlarda hazır ol, çünkü seni sahada istiyorum" dediği aktarıldı.

ARDA SÜPER KUPA'DA OYNAMIŞTI

İki takım geçen hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan dörtlü İspanya Süper Kupası yarı finalinde karşılaşmış, 120 dakika sonucunda rakibini 5-3 mağlup eden Real Madrid finale yükselmişti. Maçta Arda Güler de 112. dakikada, skor 3-3 iken oyuna girmişti.

Finalde ise Barcelona'yı 4-1 ile geçen Real Madrid, kupayı son 5 yılda üçüncü kez müzesine götürmüştü.

REAL'İN TEK MAĞLUBİYETİ ATLETİCO'YA

Öte yandan ligde oynanan maçı ise Atletico Madrid kendi sahasında 3-1 kazanmıştı. Bu mağlubiyet, bu sezon 28 resmî maça çıkan Real Madrid'in tek mağlubiyeti.

İki takım 4 Şubat'ta bu kez Real Madrid'in sahasında ligde karşı karşıya gelecek.