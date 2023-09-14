Mafya için cennet

‘Suç örgütü kurmak’tan tutuklanan Kaplan'ın Emniyet ile ilişkileri tutanağa yansıdı. Rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Yargıtay üyesi, Kaplan ile görüştüğünü kabul etti. AKP’li başkan ise mafya babasının adını parka verdi.

Haber Merkezi

Mafya hesaplaşmaları artıyor, sokaklarda çeteler ve uyuşturucu baronları cirit atıyor. Suç örgütü liderlerinin infaz yasasıyla tahliye edildiği ülke, ‘mafya, emniyet, devlet’ üçgenine sıkışmış halde. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen ve geçen günlerde yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalanan, organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın ifadeleri, mafya gerçeğini gözler önüne serdi. Ankara’da ‘yeraltı dünyası’nda Kaplan Grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, lider Ayhan Bora Kaplan dahil 14 kişi tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol hükmüyle serbest bırakıldı. Kaplan, eski Yargıtay üyesi ve Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın kendisinden lüks bir villa ile otomobil hediyesi aldığını öne sürdü. Suç örgütü liderliği ile suçlanan Kaplan, Emniyet içerisinden bazı isimlerin de kendisinden rüşvet aldığını öne sürdü. DW Türkçe’de yer alan habere göre, Kaplan'ın Emniyet ile yakın ilişkileri de sorgu tutanağına yansıdı. Kaplan, bir polis şefinin kendisinden 250 bin dolar istediğini iddia etti: "2017’de Alp Aslan olarak öğrendiğim Organize Müdürü olarak bildiğim şahısla tanıştım. 2018’de restoran işlettiğim zaman benden 250 bin dolar rüşvet istedi. Ben bu kadar para vermem dediğimde, 'sana öyle bir dosya yaparım ki hayatını bitiririm' dedi.”

Yüksel Kocaman, Halk TV’ye yaptığı açıklamada, “villa ve otomobil” iddiasını reddetti. Ancak suç örgütü liderliği ile suçlanan Kaplan ile bir kez bir restoranda görüştüğünü açıkladı. Kocaman, Kaplan’ın gözaltına alınmasının Süleyman Soylu’ya yönelik bir operasyon olduğunu iddia etti.

YURTDIŞINA KAÇACAKTI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Arkadaşlar eğer onları yakalamasaydı, o adam yanındakilerle beraber yurtdışına gidecekti, kaçacaktı. Dolayısıyla böyle bir fırsat verilmedi ve adalete teslim edildi” dedi.

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BABASININ ADINI PARKA VERDİ

Ankara’da “Kürt Ahmet” adıyla bilinen ve suç dünyasının önde gelen isimlerinden Ahmet Turgut’un adı, memleketi Haymana’da bir meydana/parka verildi. Turgut’un oğlu olan AKP’li Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, bir özel kutlama programı da düzenledi. “Ahmet Turgut Meydanı ve Parkı Açılışı” pazartesi günü gerçekleştirildi. Başkan Turgut, açılıştan önce cep telefonlarına SMS ile davet gönderdi.

İNFAZDA 'BARIŞ BOYUN ÇETESİ' İZİ

Yunanistan’ın başkenti Atina’da öldürülen 6 Türkiyeli, ilk bulgulara göre elebaşılığını İtalya’da yakalanan Barış Boyun’un yaptığı ‘Ölüm Çetesi’nin üyeleri. Öldürülen isimlerden beşinin kimliğinin emniyet birimlerince de belirlendiği öğrenildi. İnfaz edilen beş kişinin 91 suç, 33 aranma kaydı olduğu öğrenildi. Suç kayıtları arasında cinayet, yaralama, silah kanuna muhalefet gibi suçların yer aldığı belirtildi.