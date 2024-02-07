Mahkemeye taşınan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi gösterimden kaldırılabilir

Usta sanatçı Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin gösterimden kaldırılmasını talep eden eski eşi İlkim Karaca, mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin TL'lik teminatı yatırdı. Film, gösterimden kaldırılabilir.

Müzisyen Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Film vizyona girmeden mahkemeye 'yürütmenin durdurulması' talebiyle başvuran usta sanatçının eski eşi İlkim Karaca, filmin gösterimden kaldırılması için mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin TL'lik teminatı son gün yatırdı.

Bu gelişmeyle beraber film, mahkeme kararıyla gösterimden kaldırılabilir. Yapımcı şirket Aytaç Medya Film Dizi Müzik Yarışma Yapımları'nın avukatının mahkemeye sunmak üzere yeni bir dosya hazırladığı belirtildi.

İlkim Karaca, filmin kendisinden izin alınmadan çekildiğini ve Cem Karaca’yı tüm gerçekliğiyle anlatmadığını öne sürmüştü.

Filmin danışmanlığını yapan Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ise İlkim Karaca'nın 2018 yılında kendisine miras kalan bütün şarkı haklarını sattığını vurgulayarak şunları söylemişti:

"Bir insan neden çok âşık olduğu kişinin ömür boyu sahip olduğu haklarını satar? Asıl soru bu. Dolayısıyla ondan izin almamızı gerektirecek herhangi bir şey olmadı. Ben zaten 4’te 3 miras hakkına sahibim. 4’te 1 hak onundu, sattı. Şu anda ne film ne de şarkılar üzerinde bir hakkı söz konusu. Burada sadece manevi haklarıyla ilgili söz söyleyebilir ama filmde kendisi yok. Manevi hakkına sorun teşkil edecek bir şey de yapmadık dolayısıyla."

Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı ve 26 Ocak'ta vizyona giren film, ilk 2 haftada 180 bin 434 kişi tarafından izlendi.