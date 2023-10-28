Mahkemeyi bile kandırmış

Sahte psikolog Gökçe Hız’ın daha önce de yargılanıp 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı. “İleride suç işlemeyeceği kanaati oluşturduğu” gerekçesiyle cezası ertelenen Hız, terapilere kaldığı yerden devam etmiş.

İsmail ARI

İnsanlara kâbusu yaşatan, kullandırdığı psikiyatri ilaçları ile intihara sürükleyen sahte psikolog Gökçe Hız’a dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Mağdurların, sahte psikolog Gökçe Hız ile psikiyatrist Mehmet Oğuz hakkında suç duyurusunda bulunup yaşadıklarını anlatmasıyla skandal açığa çıkarken Gökçe Hız’ın ise daha önce yargılanıp ceza aldığı belirlendi.

2019 yılında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Psikologlar Derneği’nin şikâyetiyle Gökçe Hız hakkında, yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işlediği gerekçesi ile İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Hız, “psikolojik rahatsızlıklarından dolayı Dr. Mehmet Oğuz'un psikiyatri muayenehanesine gelen hastalara para karşılığı terapi yapıp hastaları yanlış yönlendirmek, diploması olmadığı halde hastaları yanıltacak şekilde 'Psikolog Gökçe Hız' unvanını kullanmakla” suçlandı.

‘BİR DAHA SUÇ İŞLEMEZ’

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet ekiplerinin birlikte yaptıkları araştırmada, Hız’ın, “Gökçe'nin Yaşam Atölyesi ismi ile iş yeri faaliyetinde bulunduğu, iş yerine gidildiğinde pandemi nedeniyle kapalı olduğu, tabelalara ilişkin fotoğraflamanın yapıldığı” da belirtildi. Ayrıca birçok tanık davada Gökçe Hız’ın sahte psikolog olduğunu ve kullandıkları psikiyatri ilaçlarına müdahale ettiği de söyledi. 29 Nisan 2022 yılında, mahkeme Gökçe Hız’a sadece 1 yıl 8 ay hapis cezası ile 6 bin 660 TL adli para cezası verdi. Hız’ın “İleride suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşturduğu” gerekçesiyle hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verildi.

Ancak Hız bu cezayı aldıktan sonra da sahte psikologluğu sürdürdü. 23 Ekim 2023’te O.B.Ş. ile Z.B.Ö. isimli mağdurlar uzun süre terapi aldıkları Hız’ın sahte psikolog olduğunu belirterek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Gökçe Hız ile Mehmet Oğuz’un “nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, verileri hukuka aykırı olarak verme” gibi suçlardan yargılanmaları talep edildi. Kendisini psikolog olan tanıtan ve psikiyatrist gibi ilaçlar veren Gökçe Hız’n O.B.Ş. ile kurduğu iletişim tek tek anlatıldı.

TERAPİLERE DEVAM ETTİ

Dilekçede, “O.B.Ş. depresyon atakları geçirip psikolojik olarak çok büyük bir çıkmazın içine düştüğü dönemde Gökçe Hız psikiyatrik ilaçlardan bir tanesini reçete etmiş ve bu ilacı kullanması konusunda adeta baskı yapmıştır. Bu dönemde müvekkil yaşadığı depresyonlar sebebiyle zaten antidepresan tedavisi alıyor olmasına rağmen Gökçe Hız'ın sözde tedavilerini uygulamak zorunda kaldığı için adeta hayatına kıyacak bir seviyeye gelmiştir” denildi. Suç duyurusunda, Gökçe Hız’ın, Z.B.Ö.’nün ilaçlarına da müdahale ettiği kaydedilerek şu ifadeler yer aldı: “İlaçların dozları hakkında yorumlar yaparak müvekkil Z.B.Ö.’nün de hayatı ile adeta oynamıştır. Şüpheli Hız'ın kullandırmaya çalıştığı ilaçlar, rutin grip ilacı mahiyetindeki ilaçlar değildir. Bu ilaçlar bugün kırmızı ve yeşil reçete ile yazılması gereken yüksek etkiye sahip psikiyatri ilaçlarıdır.”

TTB, OĞUZ’A CEZA VERMİŞ

Öte yandan, sosyal medya hesaplarından Gökçe Hız’ı psikolog olarak tanıtarak yanında çalıştıran Mehmet Oğuz’un da Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) iki ayrı ceza aldığı belirlendi. TTB, Oğuz’a sahte psikolog Gökçe Hız ile insanlara “kullandırdığı psikiyatrik ilaçlar” nedeniyle “15 gün meslekten men” ve 1950 TL para cezası verdi.