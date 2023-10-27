Sahte psikolog patlaması var

Sahte psikolog ve psikiyatrist sayısı her geçen gün artıyor. Psikologlar Derneği Başkanı Çukur, “Derneğimize ihbar yağıyor” derken Psikiyatri Derneği Başkanı Akgün ise “Terapi cerrahi müdahaleye benzer” diye uyardı.

İsmail ARI

Türkiye Psikiyatri Derneği ile Türk Psikologlar Derneği’ne sahte psikolog ve psikiyatrist ihbarları yağıyor. Sahte psikologlar yurttaşların hayatını kâbusa çeviriyor, hatta intihara dahi sürüklüyor.

Uzmanlar meslek yasası eksikliği ile denetimsizliğin sahte psikologların önünü açtığını ifade ediyor. Türk Psikologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Şafak Çukur, derneğe yapılan sahte psikolog ihbarı sayısında artış yaşandığını vurguladı. Çukur, “Türk Psikologlar Derneği’nin bir ihbar hattı var. Mağdur olanlar ihbarda bulunuyor. Yaklaşık olarak her ya 3-4 tane dava açıyoruz. Şuanda devam eden 50’den fazla dava var. Her ay 100’ün üzerinde ihbar geliyor. Tüm bunları kısıtlı bir bütçe ile yapıyoruz. Davalarımız sonuçlanınca da bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

NE İDÜĞÜ BELİRSİZ İNSANLAR

Geçmişte “Psikoloğun diplomasını sor” şeklinde bir kampanya başlattıklarını da hatırlatan Prof. Dr. Çukur sözlerine şöyle devam etti:

“Sahte psikolog veya sahte ruh sağlığı uzmanı sayısındaki artışın üç nedeni var. Biri yasal mevzuat yetersiz. Psikologların bir meslek yasası, bir ruh sağlığı yasası yok. Yani bu konuda ciddi bir yasal boşluk var. İkinci husus, yasal sürecin eksiliğinin yanında ülkemizde ruh sağlığı hizmetine erişim de çok zor. Sağlık Bakanlığı yeteri kadar psikolog psikiyatrist çalıştırmıyor. Şuanda birçok ruh salığı hizmeti sigorta kapsamında değil. O olmayınca da sosyal medyada veya ne idiği belirsiz insanlar bu alana rahatlıkla giriyor. Üçüncü olarak ise gerçek bir denetim mekanizması yok. Kendisine yaşam koçu, enerji uzmanı diyeneler yüksek miktarda paralar kazanıyorlar.

Psikolog konuştuğu kişinin verdiği bilgileri çok istisnai durumlar dışında asla paylaşmaz. Yasal süreç olursa mahkeme kararı ile paylaşır. Ancak sahte psikologların bilgileri sosyal medyada paylaştığını duyuyoruz. Hatta bazen sahte psikologların neden olduğu intihar vakaları ile de karşılıyoruz. Psikolojik sorunu olan kişilerde intihar riski yüksektir, çünkü hassas dönemde geçerler.”

BİR CERRAHİ MÜDAHALE GİBİ

Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Ejder Akgün Yıldırım ise “Terapi bazı yönlerden cerrahi müdahalenin ilkelerine benzer” diyerek şunları söyledi:

“Klinik unvanı olmayan psikologlar, branş dışı hekimler, eğitim fakültesi ya da mühendislik mezunu olup şifa dağıtanlar, ilginç meslek grupları ile ve psikoterapi yanında yaşam koçluğu, NLP, kuantum terapisi, bilinçaltı temizliği, aile dizimi, hacamat gibi vitrin ifadeler ile sayısız ihlal gerçekleşmekte.

Tedaviye ve tedavi ölçütlerine ilişkin toplumsal bilinç az olduğu ve sosyal medyanın da katkısı ile psikiyatride özellikle psikoterapi uygulamalarına yönelik hastaların beklentilerini sömürmek kolaylaşmakta. Özellikle psikiyatrik tedaviye ilişkin toplumsal damgalama da bu sömürüye olanak sağlıyor. Ruhsal sorunu olan bireyler ‘psikiyatriste gitmeden çözmeliyim’, ‘psikiyatriste giden ağır vakalar gider, ben psikoloğa gideyim’, ‘ilaç kullanmadan iyileşmeliyim’ gibi bir yanılsama içine giriyor. Bu da sahte psikiyatristler için bulunmaz fırsat yaratıyor. Kişi aldatıldığının farkına bile varmıyor ki. Ona istediği bir sanal ortam ve tedavi ilişkisi sunuluyor, en ağır zarar da zaten burada başlıyor.

Maalesef ruh sağlığı yasası hala çıkmadı. Bu sorun, şu ya da bu meslek yasası ile değil güçlü bir ruh sağlığı yasası ile çözülebilir. Meclisteki son yasa teklifinde bu konu ağırlaştırılmış cezalar ile ele alınmıştı ama yasalaşmadı. En azından hali hazırdaki 1219 Sayılı Yasa bile çok net. Yeter ki uygulansın.

Psikiyatrik ilaçların hekim tarafından kullanımı ve sürdürülmesi için yüklü bir psikofarmakoloji bilgisi gerekir. Psikoterapi uygulaması da son derece titiz yapılması gereken tıbbi bir girişimdir.”

PEŞ PEŞE ORTAYA ÇIKIYOR

• Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022’nin Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.’nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

• Ocak ayında ise Konya'da kendini psikolog olarak tanıtan 66 yaşındaki bir kişinin, 17 yaşındaki lise öğrencisi F.F.'yi cinsel istismara maruz bıraktığı öne sürüldü.

• Sahte psikolog Gökçe Hız pskiyatri ilaçları dahi kullandırıp insanları mağdur ettiğini de BirGün ortaya çıkardı.