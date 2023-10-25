Mahmud Abbas: Gazze'de olup bitenlerin sorumlusu İsrail'dir

İşgal altında Ramallah'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de yaşananların sorumlusunun İsrail olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Ramallah'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Filistin televizyonu, Abbas-Macron görüşmesinin ardından yapılan açıklamaları yayınladı.

Filistin'de yaşananların sorumlusunun İsrail olduğunu belirten Abbas, aynı sorumluluğu, İsrail'in saldırganlığını derinleştirmeye teşvik eden dünya ülkelerinin de paylaştığını vurguladı.

Abbas, şunları söyledi:

"Barıştan uzaklaşıp askeri ve güvenlik çözümlerini tercih eden, iki devletli çözümü baltalamaya çalışan İsrail işgal yönetiminin yıkıcı politika ve uygulamalarının devam edeceği konusunda defalarca uyardık. Bugüne bizi sürükleyen güvenlikçi ve askeri çözümlerin artmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu durum, bölgede, bölgesel ya da bir dünya savaşına götürebilir."

Abbas; tam bir ateşkes, güvenlik koridorunun açılması, su, elektrik, yakıt ve diğer ihtiyaçların sağlanmasını talep ettiklerini belirterek "İster Gazze ister Batı Şeria olsun, Filistinlilerin topraklarından ve evlerinden alınarak Filistin dışına göç ettirilmelerine karşı olduklarını" yineledi.

"GAZZE, İŞGAL EDİLEN TOPRAKLARIN PARÇASIDIR"

Güvenlik Konseyi'ndeki taraflara ve Fransız mevkidaşına, İsrail saldırılarının derhal durması, uluslararası bir barış konferansı düzenlemesi ve siyasi çözüme geçiş çağrısı yapan Abbas, "Gazze Şeridi, işgal edilmiş toprakların bir parçasıdır. Gazze'ye ilişkin kısmi ya da güvenlik içerikli herhangi bir çözümü reddediyoruz. Kapsamlı siyasi çözüme bağlıyız" ifadelerini kullandı.

Abbas, "barışı kuracak uluslararası bir koalisyon oluşturulması" çağrısı yaptı.

Macron İSE "7 Ekim'de Gazze çevresinde Hamas'ın saldırılarında 30 Fransızın ölü veya yaralı olduğunu" dile getirdi.

"Hiçbir şey hiçbir yerde terör şiddetini haklı çıkarmaz" diyen Macron, Filistin halkına da taziyede bulundu.

Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması için çalıştıklarını ifade eden Macron, "Özellikle Katar olmak üzere bölgesel ortaklarımızla bu konuda koordine halindeyiz" dedi.