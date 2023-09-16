Mahsa Amini'nin babasına suikast girişimi

İran’da Mahsa Emini’nin babası Emced Emini’ye yönelik suikast girişiminin engellendiği bildirildi. Suikast girişimi, Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümü olan 14 Eylül'de gerçekleşti.

İran'da başörtüsü mecburiyetine riayet etmediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis nezaretinde hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin babası Emced Emini'ye yönelik suikast girişiminin engellendiği bildirildi.



İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kürdistan Eyaleti Vali Yardımcısı Mehdi Ramazani suikast girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Ramazani, "Terör örgütleriyle iltisaklı birkaç kişinin Ayçi Kabristanı yolunda Mahsa Amini'nin babası Emced Emini'ye suikast girişimi emniyet güçlerinin müdahalesiyle engellendi, şahıslar yakalandı" dedi.

AMİNİ'NİN BABASININ GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan muhalif haber kaynakları, Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümünde babası Emced Emini'nin Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentinde evinden çıkarken gözaltına alındığını iddia etmişti.

İran resmi ajansı IRNA ise konuyla ilgili haberinde, iddiayı yalanlayarak Emini'nin babası ve ailesinin Sakkız kentindeki evlerinde olduğunu ve gözaltına alınmadığını duyurmuştu.