Makine Mühendisleri Odası'ndan teleferik tesisine ilişkin 'ruhsat' açıklaması

Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Tünektepe Teleferik Tesisi'nin 2017'deki ruhsatlandırma sonrası yıllık periyodik kontrollerinin Odaları tarafından yapılmadığını açıkladı.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Tünektepe Teleferik Tesisi'nin 2017'deki ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin Odaları tarafından gerçekleştirilmediğini açıkladı.

Tesisle ilgili açıklama yapan TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, şunları söyledi:

"Antalya, Sarısu-Tünektepe'de bulunan, imal yılı 2016 olan 8 kişilik kabinli otomatik klemli teleferik tesisinin teknik özelliklerinin, bakım ve tesis operatörlerinin yeterliliği ve sistem donanımlarının uygunluğu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından incelenmiş, 8 Kasım 2017'de düzenlenen ruhsatla, mevcut durumunun korunması koşuluyla çalıştırılmasının 'uygun' olduğu kanaatine varılarak tesis ruhsatlandırılmıştır. Ruhsatlandırma öncesi ilk inceleme 12 ve 13 Aralık 2016'da yapılmış, eksiklikler tespit edilmiş, eksikliklerin giderilmesi neticesinde 16 Ekim 2017'de yapılan inceleme sonucunda söz konusu ruhsatlandırma gerçekleştirilmiştir. Ancak önemle belirtmek isteriz ki söz konusu tesisin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrolleri Odamız tarafından gerçekleşmemiş ve Odamıza böyle bir talep gelmemiştir. Ruhsat belgesinde de yer alan 'mevcut durumunun korunması koşuluyla çalıştırılmasının uygun olduğu' ifadesine dikkati çekmek isteriz. Ruhsat aşamasında var olan uygunluğun sürekliliği, ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılmasıyla mümkün olacaktır."

NE OLMUŞTU?

Antalya Konyaaltı'nda Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki teleferiğin direklerinden biri yerinden koparak kabine çarptı. Kabinin tabanının kopmasıyla içerisinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü.

Kazada kabinde bulunanlardan 1 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi de yaralandı. Diğer kabinlerde mahsur kalanları kurtarmak için AFAD'la koordineli bir şekilde 366 arama kurtarma personeli görevlendirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı.