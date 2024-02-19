Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 12.23'te, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Doğanşehir olduğu belirtildi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, " AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir" açıklaması yaptı.

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