Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da bir yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Malatya'da, yolcu otobüsünde valizinde 3 kilo 600 gram skunk ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kale ilçesinde durdurulan otobüste bir yolcuya ait valizde paketler halinde 3 kilo 600 gram skunk bulundu.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.