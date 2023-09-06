Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da bir yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güncel
  • 06.09.2023 10:51
  • Giriş: 06.09.2023 10:51
  • Güncelleme: 06.09.2023 10:54
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Fotoğraf: AA

Malatya'da, yolcu otobüsünde valizinde 3 kilo 600 gram skunk ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kale ilçesinde durdurulan otobüste bir yolcuya ait valizde paketler halinde 3 kilo 600 gram skunk bulundu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

CHPli Akay: Sıcak para girişi için uyuşturucu çetelerinin önü açıldı
İçki yasaklarını bırakın uyuşturucuya bakın
BirGün'e Abone Ol