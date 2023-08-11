Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı: İkinci bir duyuruya kadar kullanmayın

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, dün saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde Yeşilyurt'ta meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız" denildi.

Güncel 11.08.2023 09:51 Giriş: 11.08.2023 09:51

Güncelleme: 11.08.2023 10:00 Kaynak: AA

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