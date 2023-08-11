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Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı: İkinci bir duyuruya kadar kullanmayın

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, dün saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde Yeşilyurt'ta meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız" denildi.

Güncel
  • 11.08.2023 09:51
  • Giriş: 11.08.2023 09:51
  • Güncelleme: 11.08.2023 10:00
Kaynak: AA
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Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı: İkinci bir duyuruya kadar kullanmayın

Malatya'da, dün meydana gelen depremnin ardından içme suyunun ikinci bir duyuruya kadar kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluştuğu ifade edildi.

MASKİ'nin açıkalamsı şöyle:

"İlimizde gerçekleşen 5,3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız."

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, dün saat 20.48'de, 7 kilometre derinlikte, 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprmein ardından Malatya’da 22, Adıyaman’da 1 kişi olmak üzere 23 kişi düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandı.

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