Naci Görür’den Malatya’daki deprem sonrası ‘yeni fay’ mesajı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki depremler sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?" sözlerine yer verdi.

Güncel 10.08.2023 22:16 Giriş: 10.08.2023 22:16

Güncelleme: 10.08.2023 22:23 Kaynak: Haber Merkezi

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AA