Naci Görür’den Malatya’daki deprem sonrası ‘yeni fay’ mesajı
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki depremler sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?" sözlerine yer verdi.
Malatya'da saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya depremi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.
“BU DEPREM FAYLARI MTA HARİTASINDA YOK”
Görür, paylaşımında “Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya'da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2'lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?” ifadelerini kullandı.