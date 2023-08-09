Malatya Yoncalı Barajı inşaatında metan gazı alev aldı: 3 yaralı
Malatya'nın Arguvan ilçesinde yapımı süren Yoncalı Barajı'nın tünel inşaatında metan gazının alev alması sonucu 3 işçi yaralandı.
Kaynak: AA
Malatya'nın Arguvan ilçesinde bulunan Yoncalı Barajı tünel inşaatında metan gazı alev aldı,3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kömürlük Mahallesi'nde yapımı süren Yoncalı Barajı'ndaki tünel inşaatında kullanılan tünel açma makinasının bakımını yapan işçilerin makinaya pas sökücü sıktığı esnada tüneldeki metan gazı alev aldı.
Olayda işçiler Ö.F.Ö, M.A. ve İ.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.