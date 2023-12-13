Maliyet katlandı, müteahhit zorda

Maliyet artışları inşaat sektörünü krizin eşiğine getirdi. İnşaat maliyeti ekimde aylık % 2,2, yıllık % 65,93 arttı. İMKON Yönetim Kurulu üyesi Avcıl “Son 3 yılın en zorlu sürecini yaşıyoruz. Maliyetler 4 kat arttı” dedi.

Ekonomi Servisi

İnşaat maliyet endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 2,2, yıllık bazda yüzde 65,93 artış gösterdi. İnşaat maliyetleri yıllık bazda değerlendirildiğinde dolar ve enflasyonun üzerinde artış kaydetti. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Yönetim Kurulu Üyesi Osman Avcıl, inşaat sektörünün son üç yılın en zorlu dönemini yaşadığını ev fiyatlarının daha da artacağını kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,93 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,43, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 52, işçilik endeksi yüzde 113,47 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,02 yükseldi. Ekimde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82, işçilik endeksi yüzde 1,61 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,28, işçilik endeksi yüzde 113,31 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,88 yükseldi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,28, işçilik endeksi yüzde 1,85 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,3, işçilik endeksi yüzde 114,04 artış gösterdi.

EV FİYATLARI ARTACAK

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Osman Avcıl, inşaat sektörünün artan maliyetler nedeniyle zor bir süreç yaşadığını dile getirdi. Konut fiyatlarının daha da artacağı uyarısında bulunan Avcıl, "Şu anda inşaat sektöründeki maliyetler Türkiye’de en yüksek seviyeye gelmiş durumda ama öte yandan da alım gücü de bir o kadar düştü. En fazla 6 ay içerisinde iki katına çıkma ihtimalini ön görüyoruz. Şimdi müteahhitler ticari hayatını devam ettirebilmek için maliyetleri olması gereken seviyeye çıkartamıyor, yansıtamıyor. Böyle olunca şu anda fiyatlar düşük durumda" dedi.

"Müteahhitlerin iş yapması da zorlaştı" diyen Avcıl, "Son 3 yılın en zorlu sürecini yaşıyoruz. Müteahhitler yaptıkları yatırımların hakkı olan maliyetler ve karlarla da satamadıkları için yatırımlarını yurt dışına götürmek zorunda kalacaklardır. Ev almak da bir o kadar hayal olacaktır. Maliyetlerin 4 kat artacağını biz de ön göremedik. Maliyetlerin en fazla iki kat artacağını düşünüyorduk ancak 4 kat artışı öngöremedik" diye konuştu. İktidarın konut sorununa çözüm için yürürlüğe soktuğu kentsel dönüşüm ve İlk Evim Projesi desteklerinin yetersiz olduğunu belirten Avcıl, "Kentsel dönüşüm desteklerinden bahsediliyor. Doğrusu konuyla ilgili net bir bilgiye sahip değiliz. Bankalara soruyoruz. Bu konuyla ilgili size gelen eğitim destek, kredilendirme bilgisi var mı diye. Hiç bir banka bilmiyor. Yıllardır, özellikle son 1-1,5 yıldır İlk Evim Projesi’nden bahsettiler, kentsel dönüşüme olan desteklerden bahsettiler. Ama ben alanı görmedim, duymadım. Bankaların da bu konuda çalışmasını duymadım" ifadelerini kullandı.

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İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ (%)

Aylık: 2,2

Yıllık: 65,93

Malzeme endeksi: 52

İşçilik endeksi: 113,5