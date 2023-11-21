Maltepe Belediyesi'nde silahla ateş açan Fevzi Polat hakkında hapis talebi

İstanbul'da 5 Temmuz'da Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın makam odasında silahla ateş açan müteahhit Fevzi Polat hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın makam odasında silahla ateş açan Fevzi Polat hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Fevzi Polat'ın 5 Temmuz'da randevu aldığı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'la görüşmesi sırasında ikili arasında tartışma çıktığı anlatıldı.

Tartışma sonrasında sanığın ruhsatsız silahını müşteki Kılıç'a öldürme saikiyle doğrultup 2 el ateş ettiği belirtilen iddianamede, kurşunların Kılıç'ın sanığın koluna yaptığı müdahale neticesinde isabet almadığı kaydedildi.

İddianamede, bu sırada odaya giren polis memurunu da "Uzaklaş hepinizi vururum" diyerek tehdit eden sanığın özel güvenlik görevlilerinin de müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

FEVZİ POLAT'IN İFADESİ

İddianamede ifadesine yer verilen Fevzi Polat, 8-9 yıldır tanıdığı Kılıç'ın belediye başkanı adayı olduğunda kendisinin de Maltepe'de CHP üyesi olduğunu, sonrasında da yöneticilik yaptığını belirterek, Kılıç'ı adaylığı sırasında maddi ve manevi desteklediğini söyledi.

Partideki görevinden 2022 yılında ayrıldığını anlatan Polat, olay tarihinden 2-3 ay önce karşılaştıkları Kılıç'ın kendisini görüşmek üzere davet ettiğini söyledi.

Makamdaki görüşme sırasında Ali Kılıç'ın kendisine hakaret ettiğini savunan Fevzi Polat, bunun sebebini sorduğunda Kılıç'ın kendisine "oğlun yanlış yapıyor, benim rakiplerimle hareket ediyor" dediğini aktardı. Bu konudan dolayı tartıştıklarını belirten Polat, kendisini kovan Kılıç'la bir süre sonra tekrar görüşmek üzere gittiğinde bir daha tartıştıklarını savundu.

Kılıç'ın kendisini kolundan tutarak dışarı atmak isteyerek aşağıladığını öne süren Polat, bunun üzerine belindeki silahı çıkartarak eşyalara doğru 2-3 el ateş ettiğini, sonrasında dışarı çıkıp kaçmaya başladığını iddia etti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede, Polat'ın Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, polis memuruna yönelik de "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edildi.