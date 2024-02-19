Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Elde edilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında Maltepe’nin Bağdat Caddesi'nde bulunan bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde elektrik panosunda yangın başladı.

Konteynerden dumanların yükseldiğini gören işçiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek, konteynerde yangını kontrol altına almayı başardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.