Manchester United ile Adidas'tan dev sponsorluk anlaşması

Manchester United, pazartesi günü Adidas ile 900 milyon poundluk (1,1 milyar dolar) yeni sözleşme imzalayarak sponsorluk anlaşmasını 10 yıl daha uzattı.

İngiliz devi Manchester United, Nike ile olan anlaşması bittikten sonra 2015’te sponsorluk anlaşması imzalayarak ortaklığa başladığı Adidas ile 10 yıl için 1,1 milyar dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı.

Reuters'ın haberine göre, Adidas ile ortak bir basın açıklaması yapan kulüp yetkilileri, anlaşmanın kadın futbol takımını da kapsadığını söyledi. Adidas ile imzalanan sözleşme Haziran 2035’e kadar geçerli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI

Adidas'la yapılan ilk anlaşma, şirketin son yıllık raporuna göre, yıllık ödemelerin bir kısmını kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılımına bağlıyordu. Anlaşmaya göre, kulübün iki ya da daha fazla sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'nde oynayamaması, yıllık ödeme miktarını yüzde 30 azaltıyor.

United yeni anlaşmanın şartları hakkında henüz açıklama yapmadı.

Geçen sezonu Premier Lig’de 3. bitiren United, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.