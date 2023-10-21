Manchester United'ın efsane futbolcusu Bobby Charlton hayatını kaybetti

İngiliz futbolu ve Manchester United’ın efsane isimlerinden Sir Bobby Charlton, 86 yaşında hayatını kaybetti.



Premier Lig ekibi Manchester United, efsane futbolcusu Sir Bobby Charlton’un hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulübün altyapı akademisi mezunu olan Sir Bobby, Manchester United formasıyla 17 yıl boyunca 758 maça çıktı ve 249 gol attı. Kırmızılar ile 3 lig şampiyonluğu, Şampiyon Kulüpler Kupası ve İngiltere Kupası’nı kazanan Charlton, İngiltere Milli Takımı’nda 106 kez forma giyerken, 49 gol attı ve 1966 Dünya Kupası kazanan kadroda yer aldı.

Futbolculuk kariyeri sonrası kulüpte 39 yıl yönetici olarak görev yapan Charlton, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Manchester United kulübü, Sir Bobby’nin vefatı sonrası Charlton ailesine başsağlığı dileklerini paylaştı.