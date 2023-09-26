Manisa'da inşaattan düşen çocuk işçi hayatını kaybetti: 2 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir inşaatta çalışan 16 yaşındaki çocuk işçi Zekai Dikici, 5. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Dikici'nin Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi’nde elektrik tesisat bölümü 11. sınıf öğrencisi olduğu ve ders saatleri dışında elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Güncel 26.09.2023 12:19 Giriş: 26.09.2023 12:19

Güncelleme: 26.09.2023 12:32 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA