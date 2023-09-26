Manisa'da inşaattan düşen çocuk işçi hayatını kaybetti: 2 gözaltı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir inşaatta çalışan 16 yaşındaki çocuk işçi Zekai Dikici, 5. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Dikici'nin Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi’nde elektrik tesisat bölümü 11. sınıf öğrencisi olduğu ve ders saatleri dışında elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir inşaatta elektrik tesisatı döşeme işi yapan 16 yaşındaki çocuk, inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi Gümüşpala Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta elektrik tesisatı döşeme çalışması yapan Zekai Dikici, dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Dikici, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dikici, hayatını kaybetti.
Dikici'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Zekai Dikici’nin çalıştığı elektrik tesisat işyeri sahibi Ş.B. (58) ve usta başı R.Y. (63) gözaltına alındı.
Öte yandan, Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi’nde elektrik tesisat bölümü 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Zekai Dikici’nin okuldan kalan zamanlarda elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi.