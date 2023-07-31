Manisa’da hızlı tren şantiyesinde gaz sızıntısı: 1 işçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde devam eden hızlı tren projesinin şantiye alanında gaz sızıntısından etkilenen 2 işçiden bir süre haber alınamadı. Mahsur kalan işçiler itfaiye ekiplerinin çalışaması sonrasında tünelden baygın şekilde çıkarıldı. İşçilerden Yaşar Nacaroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken diğer işçi Muhammet Yavuz'un da durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Güncel 31.07.2023 11:36 Giriş: 31.07.2023 11:36

Güncelleme: 31.07.2023 13:33 Kaynak: İHA

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