Manisa’da hızlı tren şantiyesinde gaz sızıntısı: 1 işçi hayatını kaybetti
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde devam eden hızlı tren projesinin şantiye alanında gaz sızıntısından etkilenen 2 işçiden bir süre haber alınamadı. Mahsur kalan işçiler itfaiye ekiplerinin çalışaması sonrasında tünelden baygın şekilde çıkarıldı. İşçilerden Yaşar Nacaroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken diğer işçi Muhammet Yavuz'un da durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki hızlı tren projesi şamtiye alanında gaz sızıntısı meydana geldi.
Gaz sızıntısından etkilendiği kaydedilen iki işçiden tünelde mahsur kaldı.
İddiaya göre, şantiye alanındaki tünelde çalışan 4 işçi, tünel içerisinde araçla seyir halindeyken gaz sızıntısına maruz kaldı.
Geri dönmek isterken araç, tünel içindeki balçığa saplandı. İşçilerden 2’si araçtan inerek kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer 2 işçi aracın bulunduğu yerde mahsur kaldı.
Bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte itfaiye, AFAD ve Soma’daki maden işçilerinden oluşan bir ekip sevk edildi.
BAYGIN HALDE ÇIKARILDILAR
Bölgeye ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hemen gaz maskesi ve özel kıyafetlerini giyerek araçla tünele girdi. Mahsur kalan işçilerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, 2 işçiyi kendi araçlarına alarak tünelin dışındaki sağlık ekiplerine teslim etti.
Baygın halde olan işçiler 22 yaşındaki Muhammet Yavuz ve 57 yaşındaki Yaşar Nacaroğlu'na sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahale yapıldı.
İşçiler daha sonra Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, birinin durumu ağır olduğu belirtildi.
İŞÇİLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerince tünelden baygın olarak çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Yaşar Nacaroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçi Muhammet Yavuz'un da durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.