Mansur Yavaş: "1.9 milyar dolara yakın borcumuz azaldı, çünkü halkın parasını israf etmiyoruz"

Mamak Mutlu Mahallesi Aile Yaşam Merkezinin açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yine bugün bir ilki yaptık. 2019 yılında belediyeyi aldığımızdaki mali durum nedir, 2023 yılı sonundaki mali durum nedir? O kadar iş yaptık. 1.9 milyar dolara yakın borcumuz azaldı çünkü Ankara halkının parasını israf etmeden kullanıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapımı tamamlanan Mamak Mutlu Mahallesi Aile Yaşam Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşma yapan Yavaş, şunları söyledi:

"Göreve başladığımızdan beri Ankara halkının parasını sadece ve sadece ihtiyaçlar için kullandık. 'Çılgın proje' diye hiçbir projenin içerisine girmedik. İyi bir belediye başkanı için en çılgın proje kendi kentinde yaşayan insanların hiçbir şekilde mağdur olmayan, durumu iyi olanla olmayanın eşit bir şekilde yaşamasını sağlayan belediye başkanıdır. İyi bir belediye başkanı içinde insan olmayan hiçbir projeye bir kuruş para ayırmayan belediye başkanıdır. Şeffaf bir şekilde ortak akılla yönetiyoruz. 4 binin üzerindeki ihalemizi canlı yayınladık. Kendim mal beyanımı yayınladım. 2019'da neymiş 2023'te ne olmuş bunu milletimin bilmesini istedim. Hala bekliyorum rakiplerimden. Tık yok. Sakladığınız bir şey mi var? Yuhlamaya gerek yok. Sandıktır bunun cevabı. Mal beyanının hesabını veremeyen sandıkta hesabını verecek. Halka hesap veremeyen öbür dünyada zaten hiç hesabını veremez."

Mansur Yavaş, bugün yine bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019'da yılında belediyeyi aldığımızdaki mali durum nedir, 2023 yılı sonundaki mali durum nedir açıkladık. O kadar iş yaptık. 1.9 milyar dolara yakın borcumuz azaldı çünkü Ankara halkının parasını israf etmeden kullanıyoruz. Mamak'ta yaptığımız hizmetleri biliyorsunuz. Bugün açılışını yaptığımız Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi 25 bin metrekare ve 7 katlı. İçerisinde gençlik merkezi, çocuk kulübü, aile danışmanlık merkezi, dernek ve kadın danışma merkezi var. 23. kreşimiz burada açılıyor. E-spor merkezimizi de burada açmış bulunuyoruz. Aynı zamanda burada günümüzün en önemli sorunu bağımlılıkla mücadele ve dayanışma merkezi de bulunuyor. Konferans salonumuz var, kütüphanemiz var, kafeteryamız var, teras gibi ortak kullanma alanları var. 2 tane yüzme havuzu var. Burayı Mamak'ta yaşayan halka hayırlı olsun diyerek açıyoruz.

"BOY BOY FOTOĞRAFLARINI ASAN ŞAHIS NEREDE?"

Mansur Yavaş, bu bölgenin en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümle ilgili Allah nasip ederse önümüzdeki dönem mağdur bir tane vatandaş kalmayacak. Güzel hizmetlerimize devam edeceğiz. Bir tek ihtiyacımız var Mamak'ta. Geçen seçim yüzde 51 oy verdiniz. Şu andaki anketlerde 60'ın çok üzerinde görünüyor. Ama ne oldu? Yerel belediyeyi kazanamadığımız için Belediye Meclisinde olanları gördünüz. Boy boy her taraflara fotoğraflarını astılar. Ankara'da 5 yıl boyunca benim bir tane fotoğrafımı görmediniz. Demek ki marifet fotoğrafta değilmiş. Biz oy rekoru kırarak yeniden seçime girerken bu Belediye Meclisinde sürekli engel olan, boy boy fotoğraflarını asan şahıs nerede? Siyasetin karanlık çöplüğünün içerisinde. Onun için diyorum ki belediye başkanları bırakın belediyenin parasıyla reklam yapmayı. İşinize bakın. Ankara halkı beni seçti. Sizi de Mamak halkı seçti. Beraber el ele tutuşsaydık, Mamak'a hizmet etseydik olmaz mıydı? Yapmadılar. İşte bu eksikliği şimdi gideriyoruz. Allah nasip ederse artık el ele tutuşacağımız bir belediye başkanı var. Köstek olan değil, engel olan değil, benim de göremediğim bazı eksikliklerimizi bize gösterecek, bir an evvel Mamak'ta, Çankaya'da, Yenimahalle'de ne varsa yerine getirmek için el ele kol kola çalışacağız. 1 Nisan'da rekor oyla belediyenin önünde hem Mamaklıları hem Ankaralıları bekliyorum."