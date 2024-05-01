Mansur Yavaş'tan 1 Mayıs mesajı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs İşçi Bayramı için kutlama mesajı yayınladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yavaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
''Emekleri ve alın terleri ile ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.''
Emekleri ve alın terleri ile ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. pic.twitter.com/7qOJ3Gq8Ou— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 1, 2024