Mansur Yavaş'tan 1 Mayıs mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs İşçi Bayramı için kutlama mesajı yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yavaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

''Emekleri ve alın terleri ile ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.''