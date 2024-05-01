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Mansur Yavaş'tan 1 Mayıs mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs İşçi Bayramı için kutlama mesajı yayınladı.

Güncel
  • 01.05.2024 14:14
  • Giriş: 01.05.2024 14:14
  • Güncelleme: 01.05.2024 14:18
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan 1 Mayıs mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

Yavaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

''Emekleri ve alın terleri ile ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.''

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