Mansur Yavaş'tan depremzedelere ve öğrencilere çağrı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da yaşayan depremzede yurttaşları ve öğrencileri demokratik haklarını kullanmaya ve yerel yönetim seçimlerinde oy kullanmaya davet etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Yavaş, “Kent yönetiminde birlikte söz sahibi olalım” diyerek yasal olarak yapılması gerekenleri anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da yaşayan depremzede

yurttaşlar ile farklı illerden Ankara’ya gelerek eğitim alan öğrencileri demokratik haklarını

kullanmaya ve yerel yönetim seçimleridne oy kullanmaya davet etti.

Mansur Yavaş, başkentte seçmenlerin aktif olarak katılımını teşvik etmek ve yerel

yönetimlere toplumun her kesiminin bakış açısını dâhil etmek için sosyal medya

hesaplarından, yaklaşan yerel seçimler öncesi oy kullanmak için yapılması gereken yasal

süreci paylaştı.

“KENT YÖNETİMİNDE BİRLİKTE SÖZ SAHİBİ OLALIM”

Yerel seçimlere dair önemli bir çağrıda bulunarak "Kent yönetiminde birlikte söz sahibi

olalım" diyen Yavaş, paylaşılan videoda şunları söyledi:

“Ankaramızda yaşayan vatandaşlarımıza, depremzede vatandaşlarımıza ve değerli öğrencilerimize bir mesajım var. Öğrenciyseniz kaldığınız yurt müdürlüğünden ve okulunuzdan alacağınız belgeyle, Ankaramızda yaşayan vatandaşımız veya

depremzede iseniz adınıza kayıtlı bir faturayla ilçe nüfus müdürlüklerine başvurabilir, daha

sonra nüfus müdürlüğünden alacağınız belgeyle ilçe seçim kurullarına başvurarak kentimiz

için oy kullanabilirsiniz. Kent yönetiminde birlikte söz sahibi olalım. Unutmayın, sizler

bizim için her zaman değerlisiniz. Son gün, 17 Ocak.”