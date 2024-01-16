Mansur Yavaş'tan depremzedelere ve öğrencilere çağrı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da yaşayan depremzede yurttaşları ve öğrencileri demokratik haklarını kullanmaya ve yerel yönetim seçimlerinde oy kullanmaya davet etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Yavaş, “Kent yönetiminde birlikte söz sahibi olalım” diyerek yasal olarak yapılması gerekenleri anlattı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da yaşayan depremzede
yurttaşlar ile farklı illerden Ankara’ya gelerek eğitim alan öğrencileri demokratik haklarını
kullanmaya ve yerel yönetim seçimleridne oy kullanmaya davet etti.
Mansur Yavaş, başkentte seçmenlerin aktif olarak katılımını teşvik etmek ve yerel
yönetimlere toplumun her kesiminin bakış açısını dâhil etmek için sosyal medya
hesaplarından, yaklaşan yerel seçimler öncesi oy kullanmak için yapılması gereken yasal
süreci paylaştı.
“KENT YÖNETİMİNDE BİRLİKTE SÖZ SAHİBİ OLALIM”
Yerel seçimlere dair önemli bir çağrıda bulunarak "Kent yönetiminde birlikte söz sahibi
olalım" diyen Yavaş, paylaşılan videoda şunları söyledi:
“Ankaramızda yaşayan vatandaşlarımıza, depremzede vatandaşlarımıza ve değerli öğrencilerimize bir mesajım var. Öğrenciyseniz kaldığınız yurt müdürlüğünden ve okulunuzdan alacağınız belgeyle, Ankaramızda yaşayan vatandaşımız veya
depremzede iseniz adınıza kayıtlı bir faturayla ilçe nüfus müdürlüklerine başvurabilir, daha
sonra nüfus müdürlüğünden alacağınız belgeyle ilçe seçim kurullarına başvurarak kentimiz
için oy kullanabilirsiniz. Kent yönetiminde birlikte söz sahibi olalım. Unutmayın, sizler
bizim için her zaman değerlisiniz. Son gün, 17 Ocak.”
Ankara'mızda yaşayan vatandaşlarımıza, depremzede vatandaşlarımıza ve değerli öğrencilerimize bir mesajım var. 😊— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 15, 2024
Öğrenci iseniz kaldığınız yurt müdürlüğünden ve okulunuzdan alacağınız belgeyle, Ankara'da yaşayan vatandaşımız veya depremzede iseniz adınıza kayıtlı bir faturayla… pic.twitter.com/pg0k06JUPi