Mansur Yavaş'tan emeklilere verilen destekle ilgili açıklama

ABB Başkanı Mansur Yavaş, açlık sınırının altında maaş alan ve belediyeden sosyal yardım alma hakkı olan emeklilere verdikleri 1000 liralık desteğin devam edeceğini açıkladı. Yavaş ayrıca, emeklilere aylık "et ve doğalgaz" yardımı sağlayacaklarını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilere verdikleri 1000 liralık desteği sürdüreceklerini bildirdi.

Yavaş, emekliler için ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğalgaz desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli emeklilerimiz, Sizi en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız."

Değerli emeklilerimiz,



Sizi en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız.



Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz.



Ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 17, 2024

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekli için bugüne kadar 5000 TL destek ödemesi gerçekleştirdi.

Emeklilerin Başkent kartlarına her ay 400 TL et desteği ve 500 TL doğalgaz desteği yatırılıyor.