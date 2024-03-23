Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu ile rekabet" sorusuna yanıt
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilerleyen dönemlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile olası bir rekabet sorusuna, "Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Görevde olduğum sürece Ankara için son dakikaya kadar çalışmamı yapacağım. Tek amacım güzel bir isim bırakmak, Ankara'da" şeklinde yanıt verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilerleyen zamanlarda aralarında bir rekabet olup olmayacağına ilişkin soruya, "Bizim aramızda rekabet falan olmaz" şeklinde yanıt verdi.
Yavaş, dün akşam (22 Mart) katıldığı Sözcü TV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yavaş, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "İmamoğlu-Yavaş rekabeti mi olacak?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:
"Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Görevde olduğum sürece Ankara için son dakikaya kadar çalışmamı yapacağım. Tek amacım güzel bir isim bırakmak, Ankara'da."