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Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu ile rekabet" sorusuna yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilerleyen dönemlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile olası bir rekabet sorusuna, "Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Görevde olduğum sürece Ankara için son dakikaya kadar çalışmamı yapacağım. Tek amacım güzel bir isim bırakmak, Ankara'da" şeklinde yanıt verdi.

Siyaset
  • 23.03.2024 11:04
  • Giriş: 23.03.2024 11:04
  • Güncelleme: 23.03.2024 11:17
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu ile rekabet" sorusuna yanıt
Fotoğraf: Depophotos

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilerleyen zamanlarda aralarında bir rekabet olup olmayacağına ilişkin soruya, "Bizim aramızda rekabet falan olmaz" şeklinde yanıt verdi. 

Yavaş, dün akşam (22 Mart) katıldığı Sözcü TV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Yavaş, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "İmamoğlu-Yavaş rekabeti mi olacak?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Görevde olduğum sürece Ankara için son dakikaya kadar çalışmamı yapacağım. Tek amacım güzel bir isim bırakmak, Ankara'da."

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