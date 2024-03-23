Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu ile rekabet" sorusuna yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilerleyen dönemlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile olası bir rekabet sorusuna, "Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Görevde olduğum sürece Ankara için son dakikaya kadar çalışmamı yapacağım. Tek amacım güzel bir isim bırakmak, Ankara'da" şeklinde yanıt verdi.

Siyaset 23.03.2024 11:04 Giriş: 23.03.2024 11:04

Güncelleme: 23.03.2024 11:17 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos