Mansur Yavaş'tan Keçiören Fatih Köprüsü paylaşımı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un belediye başkanı olduğu Keçiören Fatih Köprüsü'ndeki çalışmalarla ilgili yaptığı paylaşımda, "Keçiören Fatih Köprüsü'nde oluşan trafiğe son vermekte kararlıyız" dedi.

Güncel 27.01.2024 16:53 Giriş: 27.01.2024 16:53

Güncelleme: 27.01.2024 17:08 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA