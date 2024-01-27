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Mansur Yavaş'tan Keçiören Fatih Köprüsü paylaşımı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un belediye başkanı olduğu Keçiören Fatih Köprüsü'ndeki çalışmalarla ilgili yaptığı paylaşımda, "Keçiören Fatih Köprüsü'nde oluşan trafiğe son vermekte kararlıyız" dedi.

Güncel
  • 27.01.2024 16:53
  • Giriş: 27.01.2024 16:53
  • Güncelleme: 27.01.2024 17:08
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan Keçiören Fatih Köprüsü paylaşımı
Fotoğraf: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Fatih Köprüsü'ndeki çalışmalar ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. 

AKP'nin ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un belediye başkanı olduğu Keçiören'e ilişlin yaptığı paylaşımda trafik sorununa dikkat çeken Yavaş, şunları söyledi:

“Keçiören Fatih Köprüsü'nde oluşan trafiğe son vermekte kararlıyız. Bölgedeki 4 şeritli yol genişletme projemizin protokolü imzalanmazsa alternatif 2,5 kilometrelik tünel projemizi uygulamaya hazırız. Yıllardır göz ardı edilen, gereksiz görülen çalışmaları tamamlamaya, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını öncelemeye devam ediyoruz.”

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