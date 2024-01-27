Mansur Yavaş'tan Keçiören Fatih Köprüsü paylaşımı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un belediye başkanı olduğu Keçiören Fatih Köprüsü'ndeki çalışmalarla ilgili yaptığı paylaşımda, "Keçiören Fatih Köprüsü'nde oluşan trafiğe son vermekte kararlıyız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Fatih Köprüsü'ndeki çalışmalar ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
AKP'nin ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un belediye başkanı olduğu Keçiören'e ilişlin yaptığı paylaşımda trafik sorununa dikkat çeken Yavaş, şunları söyledi:
“Keçiören Fatih Köprüsü'nde oluşan trafiğe son vermekte kararlıyız. Bölgedeki 4 şeritli yol genişletme projemizin protokolü imzalanmazsa alternatif 2,5 kilometrelik tünel projemizi uygulamaya hazırız. Yıllardır göz ardı edilen, gereksiz görülen çalışmaları tamamlamaya, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını öncelemeye devam ediyoruz.”
Keçiören Fatih Köprüsü'nde oluşan trafiğe son vermekte kararlıyız. 🛣️— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 27, 2024
Bölgedeki 4 şeritli yol genişletme projemizin protokolü imzalanmazsa alternatif 2,5 kilometrelik tünel projemizi uygulamaya hazırız.
Yıllardır göz ardı edilen, gereksiz görülen çalışmaları tamamlamaya,… pic.twitter.com/i4qkOWLOjq