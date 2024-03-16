Mansur Yavaş'tan, Turgut Altınok'un 'mal varlığı' sorusuna yanıt

AKP'nin ABB adayı Turgut Altınok'un sahip olduğu gayrimenkulleri açıklaması ABB Başkanı Mansur Yavaş'a soruldu. Yavaş, "Yorumunu halk yapacak, benim değerlendirme gibi bir lüksüm yok" dedi.

AKP ve MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un mal varlığını açıklamasına ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş'tan ilk yorum geldi.

Yavaş, "Yorumunu halk yapacak, benim değerlendirme gibi bir lüksüm yok" dedi.

Yenimahalle'de seçim çalışmaları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un mal varlığını açıklamasına ilişkin bir soruya, "Yorumunu halk yapacak, benim değerlendirme gibi bir lüksüm yok. Ben bütün kamu idarecilerinin mal beyanlarını açıklaması gerektiğini söyledim sadece, olması gereken budur. Oldu, çok da zor değilmiş" sözleriyle yanıtladı.

Gazetecinin, "Babadan, atadan" diye devam etmesi üzerine Yavaş, "Onların yorumunu yapmak bana düşmez, vatandaş değerlendirir" dedi.

Kısa süre önce kendisine yöneltilen soruya "Mülk bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" şeklinde yanıt veren Adayı Turgut Altınok, dün akşam sosyal medya hesabından gayrimenkullerini açıklamıştı.

Altınok'un açıkladığı mal varlığı listesinde 60 ayrı gayrimenkul yer almıştı. Altınok’un açıkladığı listede araç, para ve mücevher gibi diğer bazı servet unsurlarına ilişkin herhangi bir bilgilendirmeye yer verilmemiş, liste yalnızca gayrimenkullerle sınırlı tutulmuştu.