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Mansur Yavaş'tan yeni kampanya filmi

ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, seçimlere ilişkin yeni kampanya filmini yayınladı.

Güncel
  • 12.03.2024 09:21
  • Giriş: 12.03.2024 09:21
  • Güncelleme: 12.03.2024 09:33
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan yeni kampanya filmi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik yeni kampanya filmini yayınladı. 

Yavaş, yaklaşık 1 dakikalık tanıtımı sosyal medya hesabından "Hiç vazgeçilir mi memleket sevdasından... Vazgeçmeyiz. Vazgeçmeyeceğiz" notuyla paylaştı.

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