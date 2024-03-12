Mansur Yavaş'tan yeni kampanya filmi
ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, seçimlere ilişkin yeni kampanya filmini yayınladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik yeni kampanya filmini yayınladı.
Yavaş, yaklaşık 1 dakikalık tanıtımı sosyal medya hesabından "Hiç vazgeçilir mi memleket sevdasından... Vazgeçmeyiz. Vazgeçmeyeceğiz" notuyla paylaştı.
Hiç vazgeçilir mi memleket sevdasından... Vazgeçmeyiz. Vazgeçmeyeceğiz.#AzLafÇokİş pic.twitter.com/toWWDnORMt— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 12, 2024