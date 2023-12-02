Mansur Yavaş, tekrar aday olmak için başvurdu

ABB Başkanı Mansur Yavaş, tekrar aday olmak için CHP Ankara İl Başkanlığı'na başvurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşık 4 ay sonra yapılacak seçimlerde de aday olmak için CHP Ankara il Başkanlığı'na başvurdu.

Başvurunun ardından kısa bir açıklama yapan Yavaş, şunları söyledi:

"Ankara halkından kazandığımızı yine Ankara halkına harcamak en büyük projemiz demiştik. Söz verdiğimiz gibi Ankara halkına hesap vereceğiz. Belediyecilikte devrim yaptığımız birçok uygulama var. Bunları da kamuoyuyla paylaşacağız. Bazılarıyla dünya çapında ödül de aldık.

Ankara'nın dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik. Artık belediye meclisinde gördüklerimizi görmek istemiyoruz. Ankara halkından mecliste çok sayıda belediye başkanlığını bize vermelerini istiyoruz."

ÖNCE YAVAŞ SONRA ÖZEL AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara, Aydın ve İstanbul'daki mevcut belediye başkanlarının tekrar aday gösterileceğini söylemişti.

23 Kasım'da Mansur Yavaş, dün ise Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti.

Mansur Yavaş, 2019'da yapılan yerel seçimlerde yüzde 51 oy ile ABB Başkanı seçilmişti. Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47 almıştı.