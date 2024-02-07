Maraş merkezli depremde hayatını kaybedenler anıldı: Affetmiyoruz, helalleşmiyoruz

Maraş merkezli depremin yıldönümünde kentlerde yapılan eylemlerle hayatını kaybeden yurttaşlar anıldı. Yıkılan binaların enkazlarına karanfil bırakıldı, çocukların mezarlarına balonlar asıldı. Yakınlarını kaybeden yurttaşlar törenlerde iktidara tepki göstererek “Depremi unutmuyoruz, affetmiyoruz, helalleşmiyoruz” dedi.

Haber Merkezi

6 Şubat’ta Maraş merkezli peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıldönümü nedeniyle birçok kentte anma törenleri düzenlendi. Depremden etkilenen 11 ilin yanı sıra ülkenin pek çok noktasında düzenlenen törenlerde yurttaşlar deprem felaketinde yaşamını yitirenleri andı. Yıkılan binaların enkazlarına karanfiller bırakıldı, çocukların mezarlarına balonlar asıldı. Afetten etkilenen 11 kentteki sokaklarda da ateşler yakan yurttaşlar "deprem nöbeti" tuttu.

SABRIMIZ TÜKENDİ

Afette yıkılan binaların enkazında kalarak yaşamını yitiren yurttaşların yakınları iktidarın rant politikalarına tepki gösterdi. Depremle yerle bir olan Hatay'da da 'Büyük Hatay Yürüyüşü' düzenlendi. Yüzlerce yurttaşın yaptığı yürüyüşte, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremin ardından kentleri ziyaret ederken ‘helallik’ istemesi anımsatıldı.

Yurttaşlar “Affetmiyoruz, helalleşmiyoruz, unutmuyoruz” diye ses yükseltti. Eylem yapan yurttaşlar "Taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz. Sabrımız tükendi" ifadelerini kullandı. Birçok kentte düzenlenen anma törenleri ve eylemler şöyle:

• HATAY

Hatay 6 Şubat Platformu, 50 binin üzerinde yurttaşın yaşamını yitirdiği depremin birinci yıldönümünde hayatını kaybedenler için kentte yürüyüş düzenledi. Platformun çağrısıyla yapılan yürüyüşte, “Hatay’ı yeniden kuracağız”, “Katiller halka hesap verecek”, “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” ve “Deprem değil, ihmal öldürür” sloganları atıldı. Yürüyüş esnasında yurttaşlar, “Sesimi duyan var mı?” diye ses yükseltti.

Yapılan saygı duruşunun ardından platform adına açıklamayı okuyan Ece Doğru, şunları söyledi: “Devletin imar affıyla kaçak binalara göz yumarak ‘Geliyorum’ diyen depremlerinin doğal bir afetten, ihmallerle felakete dönüştü. Müdahale edilseydi birçok sevdiğimiz aramızda olacaktı: acımız ilk günkü gibi taze öfkemiz diri. Hatay özel afet bölgesi ilan edilmemiştir. Bunun için daha ne bekleniyor? Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Hatay’da insanca yaşam için koşullar uygun değil. Taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz. Sabrımız tükendi. Sağlığa uzağız hâlâ. Geldiğimiz noktada randevu alırken yaşanan zorluklar ve nice sorun varlığını sürdürüyor. Çocuklarımız için bir öğün ücretsiz öğün ve ek kontenjan talep ediyoruz: Düzenli ulaşımın sağlanmasını istiyoruz. Kadim kentimiz enkaz altında. Kentin tarihi yapıları kepçelerle kaldırıldı. Antakyalılar olarak kaygılıyız. Tarihi kentimiz tehdit altında. Antakya’nın yeniden ayağa kaldırılmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanının sözlerini kabul etmiyoruz. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok.”

KARANFİLLER VE MUM BIRAKILDI

Depremlerde yaşamını yitirenler için Hatay'da; Köprübaşı mevkisinde ve Yunus Emre Parkı'nda iki ayrı anma etkinliği düzenlendi. Köprübaşı'ndaki anma törenine; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca da katıldı. Etkinlikte hem Sağlık Bakanı Koca hem de Savaş'ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösteren CHP lideri Özel protesto edildi. Yurttaşlar, Savaş'ı istifaya davet etti. Depremin meydana geldiği saat 04.17'de, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Yurttaşlar "Sesimi duyan var mı?" diye seslenirken, her iki anmada da sık sık "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atıldı. Antakya'da, Asi Nehri'nin hemen yanındaki İnönü Caddesi üzerinde bulunan Rana Apartmanı’nın önüne karanfiller ve mumlar bırakıldı. İskenderun ilçesinde de sokaklarda ateş yakarak "deprem nöbeti" tuttu.

ÖLÜME TERK ETTİLER

SOL Parti de büyük yıkımın yaşandığı kentte bir araya gelerek eylem yaptı. Burada yapılan açıklamada “On binlerce canımızı göz göre göre yıkıntıların arasında ‘Sesimi duyan var mı’ çığlıklarıyla ölüme terk edenler bu vicdanı taşlaşmış kötülük, tüm karanlığıyla, kötülüğüyle o gecenin karanlığında yağmurun altında ve bir yıldır bize yaşattıklarını yaşatmaya devam edecekleri ile tehdit ediyorlar. Barınmadan, eğitime, sağlıktan temiz suya erişime, ulaşımdan asbeste, evlerimize, tarihimize, anılarımıza, topraklarımıza el koymanın rant düzeninin adı olan kamulaştırma kararlarına tüm sorunlar her geçen gün katlanarak artıyor. Yaşatılanlardan ve yaşamaya devam ettiğimiz sorunlardan en az siyasi iktidar kadar yerel yönetimler de sorumlu. En acı günlerimizde yanımızda olmadılar, imar aflarına imza attılar, depremin ilk günlerinde de bir yıl süresince de bizden, halktan köşe bucak kaçtılar, ulaşım, temiz suya erişim başta olmak üzere en yapılabilir, en temel sorunlarımızın dahi çözümü için adım atmadılar, yetmedi yıkımın baş sorumlularından olan ismi aday yaptılar. Biz asla ve asla ‘Sesimi duyan var mı’ diye haykıran sesleri unutmayacağız.”

• ANTEP - MALATYA

Antep’te ise depremin en fazla etkilediği İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde anma törenleri düzenlendi. Malatya’da da depremlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla kentteki okulların ışıkları yakıldı.

• ADANA

Depremde yıkılarak 96 kişinin ölümüne neden olan Alpargün Apartmanı'nın da olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anma programı düzenlendi.

• DİYARBAKIR

Depremde hayatını kaybedenler için Diyarbakır Valiliği tarafından AFAD İl Müdürlüğü’nde anma programı düzenlendi. Yenişehir ilçesinde ise 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi’nin enkazının kaldırıldığı alanda anma töreni düzenlendi. Depremin yaşandığı saat olan 04.17’de alana gelenler, yoğun sis altındaki alana karanfil bırakarak mum yaktı.

• ADIYAMAN

Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi olan ve aradan geçen bir yıla rağmen 04.17’i gösteren saat kulesine kadar "Sesimi duyan var mı" "Memleketimi terk etmeyeceğim" yazılı pankartlarla yürüdü. Yürüyüşün ardından ise saat 04.17’de kentteki tüm camilerden sela okundu. Törenin ardından Atatürk Bulvarı üzerindeki enkazın kaldırıldığı alanlara gelen yurttaşlar çocuklar için oyuncak, karanfil ve siyah ile beyaz balonlar bıraktı.

• OSMANİYE

Osmaniye’de belediye tarafından düzenlenen anma programı öncesinde vatandaşlar Raufbey Mahallesi’nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi’nin önünde bir araya geldi. Osmaniye Belediyesi tarafından depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi’nin önünde düzenlenen anma programında vatandaşlar bir araya geldi. Diğer bir anma programı ise depremde yıkılan Yonca Sitesi alanında gerçekleştirildi.

• URFA

Urfa’da afetin yıl dönümü dolayısıyla, saat 04.17’de 112 Acil Çağrı Merkezi binasında, değerlendirme toplantısı düzenlendi. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

• MARAŞ

Depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi’nin enkazının bulunduğu alana gelen bazı afetzede aileler, burada ateş yakarak bekledi. Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sevdiklerinin mezarına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti. Depremde enkaz altında kalan kızı Irmak Leyla Hançer’in elini tutarken çekilen fotoğrafla hafızalara kazınan Mesut Hançer de Kapıçam Şehir Mezarlığı’ndaki depremzedeler ile bir araya gelerek kızının mezarını ziyaret etti. Hançer, "Gidişi oldu gelişi olmadı bir daha. Biz de kendiyle beraber öldük işte. Hepsinin acısı farklı ama evladınki başkaymış." dedi.

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MADENCİLER O GÜNÜ UNUTMADI

Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden, çalışma şekilleriyle hafızalara kazınan maden işçileri de dün yerin metrelerce altına inmeden anma töreni düzenledi. Zonguldak’ta gündüz vardiyasına başlamadan bir araya gelen madencilerden Üzülmez Müessesesi’nde çalışan Gökay Demir, Hatay’da görev yaptığını anlatarak şu ifadeleri kullandı: “Tecrübelerimize dayanarak orada domuz damı yaptık. Tahkikatlarımızı yaptık. Canlı kurtarmaya çalıştık. Birkaç tane de olsa canlı kurtarabildik. Oradaki acıları unutamadık. Hâlâ aklımızda, hâlâ kalbimizde. Ulaşım imkânı da zordu, zor şartlarda gittik. Biliyorduk böyle olacağını. Uğraştık oraya gitmek için zor da olsa gittik. Yaşananlar çok üzücü.” Gelik Müessesesi’nde çalışan Hasan Dernek de “1 kişiyi canlı çıkardım. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Olan imkânları kullandık. 2 saat sürdü” diye konuştu.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, depremin yıkıma yol açtığı bölgelerde 4 bin madencinin bölgede görev yaptığını belirterek, "2 bin maden işçisiyle beraber arama kurtarma çalışmalarına katılacak tam teçhizatlı projenin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz" dedi.