Mardin'de kayyum bilançosu: 3 milyar 502 milyon TL borç bırakıldı

DEM Parti’nin kazandığı Mardin'de kayyumlardan geriye 3 milyar 502 milyon TL borç kaldığı ortaya çıktı. Belediyenin en fazla borçlandığı birim ise usulsüz ihalelerle gündeme gelen Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi oldu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı ve 8 yıldır kayyumun yönettiği Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyumlardan borç kaldığı ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre; 2019 yılında 420 milyon TL (bir önceki kayyumların borcu) olan belediye borcu, 31 Mart 2024 tarihine kadar 1 milyar 379 milyon 366 bin 412 TL'ye çıktı. Bu borcun yaklaşık 350 milyon TL'si piyasaya olan borçlar. Geriye kalan borçlar ise, bankalardan çekilen krediler, emanetler, vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve benzeri kurumlara olan borçlardan oluşuyor;

- Bankalar: 1 milyar 105 milyon 631 bin TL (faizsiz hali)

- Kamu idareleri: 255 bin 112 TL

- SGK: 10 milyon 23 bin TL

- Vergi Dairesi: 9 milyon 57 bin TL

- Bütçe emanetleri: 254 milyon 398 bin 179 TL

MARSU’NUN BORCU 2 MİLYAR 123 BİN TL

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre belediyeye bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MARSU) borçları ise kayyum yönetimin en fazla borçlandığı birim oldu. Buradaki ihalelerin büyük bir bölümünün “pazarlık usulü” ile mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığı sık sık gündeme gelmişti. Buradaki usulsüzlükler aynı zamanda Sayıştay’ın geçmiş dönem raporlarına da yansımıştı.

MARSU'nun borcu 2019 yılına kadar 620 milyon TL'ydi. Söz konusu borç, 2016 yılında atanan kayyumlar döneminde kalmıştı. 2019 yılı sonrası belediyeye atanan kayyımlar, söz konusu borcu 2 milyar 123 milyon 123 bin 133 TL’ye çıkardı. MARSU’nun borçlarının büyük bir bölümü bankalardan çekilen krediler olduğu öğrenildi. Söz konusu borcun 600 milyonluk kısmının banka kredilerinden kaynaklı oluşan faizlerden oluştuğu belirtildi.