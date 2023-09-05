Marjinal azınlıktan gericilik dayatması

Bir grup gerici azınlık, kendi fikirlerini toplumun genelinin talepleriymiş gibi göstermeye çalışıyor. Halkın ezici çoğunluğunun ise ne sahilde içenlerle ne de milli takım oyuncularının kimliğiyle bir derdi var.

POLİTİKA SERVİSİ

Son dönem yükselen gericilik faaliyetleri toplumsal alanı hızla kuşattı. Okullardan sokaklara, Diyanet’in skandal fetvalarından kadın ulusal voleybol takımına yönelik saldırılara kadar her alanda organize bir gerici kuşatma yaşanıyor. İktidarın önünü açtığı gerici dernek ve vakıflar, darbe girişimi sonrası Gülen Cemaati yerine ikame edilen tarikat ve cemaatler, AKP’nin desteğiyle Meclis’e sokulan Hüda Par ve Yeniden Refah Partisi gibi oluşumlar iktidarın açtığı gericilik kanalından hızla ilerliyor.

Toplamda bir grup azınlığa karşılık gelen bu gerici oluşumların yasakçı, baskıcı, laiklik, Cumhuriyet, kadın ve LGBTİ düşmanı talepleri, toplumun geri kalanının arzusu gibi sunulmak isteniyor. Toplumun ezici çoğunluğunun ne park ve sahillerde içki içen yurttaşla ne kadınların etek boyuyla ne de kadın milli voleybol takımı oyuncularının kimlikleriyle bir derdi var. Halkın ezici çoğunluğu başta ekonomik kriz ve yoksullukla boğuşuyor. Bir grup azınlığın gerici talepleri ise toplumun genelinde karşılık bulmuyor.

Son dönem gerici, marjinal grupların, tarikat ve cemaatlerin hamleleri şöyle:

•Gerici Yeni Akit gazetesi A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt’u hedef aldı. Karakurt’un şampiyonluk mesajını haberleştiren gazete, Karakurt için “Milli utancımız” ifadesini kullandı.

•Kadın voleybol takımının şampiyonluğu gericileri rahatsız etti. Daha önce pek çok kez kadınları hedefine alan AKP’ye yakınlığıyla bilinen İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi Başkanı İhsan Şenocak, “Bayrağın LGBT’cinin üzerinde olması şeref değil, zillettir” dedi. Gerici akademisyen Ebubekir Sofuoğlu ise “Yavrularımızı tehdit eden lezbiyenliğe bulaşmış bu kupayı reddediyorum” ifadelerini kullandı. Gerici Müdafa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren de “Tebrik etmektense canımızı al ya Rabbi” paylaşımı yaptı.

•Tarikatların yanı sıra Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Hüda Par’lı vekiller karma eğitime karşı çıkarken, Yapıcıoğlu, ‘Gençler birbirini taciz edebilir’ dedi.

•6284’le ilgili tartışmalarla başladı. İstanbul Sözleşmesi’nden tek imzayla çıkan iktidarın ortağı Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yasanın değişmesini istedi.

•Aralarında TÜGVA, MÜSİAD, İlim Yayma Cemiyeti, AGD’nin de yer aldığı 25 örgüt gençlerin “ahlakını bozduğu” iddiasıyla Çanakkale’de düzenlenecek olan Hande Yener konserini iptal ettirdi.

•İBB’nin Artİstanbul Feshane’deki sergisi önünde bir araya gelen gerici grup sergideki eserlerin ‘milli ve manevi değerlere hakaret’ içerdiğini bahanesiyle saldırı girişiminde bulundu.

•Aralarında İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve MÜSİAD gibi kuruluşların da yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu, çağdaş festivallerin ‘isyan ve başkaldırıya’ yönlendirdiğini savunarak yasaklanmasını istedi.

•Diyanet’in gerici imamı Halil Konakçı hilafet çağrısı yaptı. Kadınları hedef alan açıklamalar yayımladı.

•Kadıköy, Taksim ve Beşiktaş’ta barlara, spor salonlarına, kafelere giden tebliğciler insanlara ahiret müşterisi olun çağrıları yaparak kendi halinde eğlenen, spor yapan insanları taciz etti.