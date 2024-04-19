MEB'de görevde yükselme atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına ilişkin görevde yükselme atama sonuçlarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için "görevde yükselme" atama sonuçları açıklandı.



Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına, görevde yükselme yoluyla atamalar yapıldı.

Bu kapsamdaki atama sonuçları, Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayımlandı.