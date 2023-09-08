MEB'den tüm özel öğretim kurumlarına 'karekod' zorunluluğu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), izinsiz kurslara karşı yeni bir önlem aldı. Bakanlık, tüm özel öğretim kurumlarına "karekod" zorunluluğu getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, izinsiz kurslarla ilgili önlem almak amacıyla tüm özel öğretim kurumlarına "karekod" zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, izinsiz kurslarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını söyledi. Bakanlık, bütün özel öğretim kurumlarına karekök kimlik taraması yaptı ve konuyla ilgili valiliklere gönderilen yazıda, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince kurum tabelalarında "karekod" uygulamasına yer vermeleri gerektiği belirtildi.

Velilerin bu kodları okutarak bu kurumların izinli olup olmadığını görebilecek.