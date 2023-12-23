MEB eğitimde 'üçüncü şahıslara' geniş alan açtı

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma ile tartışmaya açılan protokoller ile ilgili yeni bir ayrıntı daha belgelendi. MEB’e bağlı olan ve “Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim” misyonu ile çalışmalarını sürdüren Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) adı altında çalışan onlarca oluşum ile masaya oturduğu öğrenildi. Müdürlüğün, yürürlükteki 64 protokolünden yarısına yakınının bu gruplarla imzalanan protokollerden oluştuğu belirlendi.

AKADEMİ İLE YEDİ PROTOKOL

MEB’e bağlı olan ve “Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim” misyonu ile faaliyet gösteren Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün verileri, protokoller ile eğitim alanında sivil oluşumlara açılan alanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Müdürlüğün, “Eğitim hizmet kalitesini artırmak” amacıyla yürürlükte olan toplam 64 protokolü bulunduğu bildirildi.

Müdürlüğün verilerine göre, halen yürürlükte olan 64 protokolden 17’sini 2022 yılında imzalananlar oluşturdu. Protokollerin iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlara göre dağılımı ise dikkati çekti. Yalnızca yedi üniversite ile protokolü bulunan MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün tarafı olduğu protokollerden birinin şirket ile birinin de şahıs ile imzalandığı kaydedildi.

STK’LER İLE 31 İMZA

Halen yürürlükte olan ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce protokol imzalanan kurum türleri ise şöyle:

Kamu Kurum/Kuruluşları: 24

Sivil Toplum Kuruluşları: 31

Üniversiteler: 7

Şirketler: 1

Şahıslar: 1