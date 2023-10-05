Meclis, yurttaşın talebini görmedi

Meclis’teki ilk genel kurullarda halkın taleplerinin gündeme alınması önerileri reddedilirken uluslararası anlaşmalar onaylandı. Deprem bölgesi, katliamlar ve kamuda liyakatsız atamalar görmezden gelindi.

Hüseyin ŞİMŞEK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis’in yetkilerini büyük oranda azaltan iktidar, var olan yetkileri de kullandırmıyor. Meclis sadece iktidarın tartışmalı düzenlemelerini ve uluslararası anlaşmaları onaylamak için çalışıyor.

Salı günü ilk mesaisini yapan TBMM Genel Kurulu’nda muhalefetin gündemi vatandaş oldu. Meclis’in kapalı olduğu yaklaşık iki buçuk aylık süre boyunca çok sayıda talebin biriktiğini bildiren milletvekilleri, çeşitli gündem önerileri sundu. İlk öneri, “Kamuya personel istihdamında ve meslek içi yükselme ile nitelikli görevlere seçilmelerde objektif kriterlere dayanmayan mülakat uygulamasının yol açtığı hak ihlallerinin araştırılması” oldu.

Muhalefetin bir diğer gündem önerisi, “Depremden zarar gören illerde meydana gelen hijyen sorunuyla hava sıcaklıklarının artması sonucu haşere ve sinek üreme alanlarında yaşanan artışın sebep olacağı sorunların tespit edilmesi” oldu. “Vartinis katliamının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla” bir komisyon kurulması da talep edilenler arasında yer aldı. Kadınlar aleyhine ayrımcılıkların araştırılması amacıyla bir komisyonun kurulması talebi, muhalefetin son gündem önerisi oldu. Önergelerin tamamı, AKP ve MHP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

DERT ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Muhalefetin önerilerini reddeden iktidar, kendi gündemini Genel Kurul gündemine sundu. İktidarın sayısal çoğunluğu nedeniyle kabul edilen o öneri sonrasında, Genel Kurul uluslararası anlaşmaları görüştü. Önceki gün başlayan görüşmeler boyunca, Nahçıvan Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol ve Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması Anlaşmaları gündeme alındı.

HALK SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR

Ülkede yaşanan sistem değişikliği ile beraber Meclis’in işlevini daha fazla değersizleştiren AKP ülke sorunlarına çözüm için tek çare ‘Meclis’i gören muhalefet karşısında büyük bir üstünlük kuruyor. Meclis’teki muhalefet partileri yaptıkları kürsü konuşmalarıyla, verdikleri soru önergeleriyle halkın taleplerine dair çözüm önerileri sunmaya çalışsa da özellikle AKP-MHP bloğunun istemediği hiçbir şey Meclis’ten geçemiyor. Öğrenciler, işçiler, kadınlar, gençler, emekliler, toplumun her kesiminden kendi sorunlarını ve taleplerini dile getiriyor. Karma eğitim ve ÇEDES projelerine karşı laiklik mücadelesini savunanlar, okullarındaki artan yemek fiyatlarını ve kira yurt zamlarını protesto eden öğrenciler, iktidarın anayasa tartışmalarında başlattığı medeni kanuna yönelik hamlelere, nafaka- tazminat ayrımına karşı ses çıkartan, hakları ve hayatları için mücadele eden kadınlar, ekonomik krizin faturasını ‘ödemeyeceğiz’ diyerek fabrikalardan iş yerlerinden seslerini yükselten işçiler halkın gerçek taleplerini gözler önüne seriyor.