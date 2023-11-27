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Mehmet Şimşek: Cari açığı azaltmayı hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ekonomi
  • 27.11.2023 12:22
  • Giriş: 27.11.2023 12:22
  • Güncelleme: 27.11.2023 12:32
Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek: Cari açığı azaltmayı hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine güçlü destek sağlayacaklarını belirtirken cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

Merkez Bankası'nın yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını değerlendiren ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımını alıntılayan Şimşek, "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız" derken teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, finansal fizibiliteyi bankaların inceleyeceğini, nihai kararı Merkez Bankası'nın vereceğini söyledi. 

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