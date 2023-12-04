Mehmet Şimşek: Çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici

Hazine ve Maliye Bakanı, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici" yorumunda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından açıklama yaptı.

"Çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici" diyen Şimşek, enflasyonla mücadele programını uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı: Eylül %5,28 Ekim %3,72 Kasım %1,96 Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız."