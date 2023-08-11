Mehmet Şimşek, 'yüksek büyüme' için yol haritası paylaştı: 3 maddeye vurgu yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da AR-GE Merkezi'nin açılışında konuştu. "Sürdürülebilir yüksek büyüme" için 3 maddeye dikkat çeken Şimşek, bunları yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünün önceliklendirilmesi olarak açıkladı. "Bu konuda son derece kararlıyız" diyen Şimşek, "Vergi, kredi ve teşvik politikasını bütün bu hususları ona göre şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünün önceliklendirilmesi lazım. Bu konuda son derece kararlıyız. Vergi, kredi ve teşvik politikasını bütün bu hususları ona göre şekillendireceğiz" dedi.

Şimşek, Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren All Alçı AR-GE Merkezi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni dönemde en büyük önceliklerinin makro finansal istikrarın pekiştirilmesi olduğunu belirten Şimşek, bunun için para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gittiklerini anlattı.

"EYLÜL AYINDA YENİ YOL HARİTASI PAYLAŞACAĞIZ"

Türkiye'nin bütçe dengelerini kriterler ölçüsünde şekillendirdiklerini, bir taraftan mali disiplini tekrar tesis ettiklerini, bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girdiklerine işaret eden Şimşek, bunları destekleyecek bir de yapısal reformun gündemlerinde bulunduğunu, eylül ayının başında Orta Vadeli Programı (OVP) açıklayacaklarını, OVP'de yapısal reformlar noktasında da yol haritalarını paylaşacaklarını bildirdi.

Şimşek, şunları kaydetti:

"OVP, hem özel sektör hem kamu sektörü için önemli bir rehber ve yol haritası fonksiyonunu yerine getirecek. Enflasyon politikasını Merkez Bankası paylaştı. 2024 ve sonrasında gerek para politikası gerek maliye ve gerekse gelirler politikasını biz bu çerçevede şekillendireceğiz. Dolayısıyla enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız. Fiyat istikrarı sağlandığında ülkemizin çok daha hızlı büyüyeceğini geçmişte gösterdik. 1923 ile 2002 arası ortalama büyümeye oranla son 20 yıldaki ortalama büyüme oranını karşılaştırdığınız zaman 1 puan daha yukardayız. Çünkü uzun bir süre enflasyonu tek hanede tutabildik. O büyüme potansiyelimizi, büyüme performansımızı artırdı. 1 puan diye geçiştirip durmayın. 100 yıllık bir perspektifle baktığınız zaman Türkiye ekonomisi ölçeğinde 1 puan, 1 trilyon dolara denk geliyor. Dolayısıyla ekonomimizi eğer biz fiyat istikrarı sağlayabilirsek ki bu konuda kararlıyız ve büyümemizi yukarı çekebiliriz. Bu Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arayı daha hızlı kapatmasını sağlayacak."

En büyük önceliklerinin ihracat olduğunu belirten Şimşek, şöyle dedi:

"İhracatı öncelediğimizi nereden anlayacaksınız? İhracat reeskont kredilerini biz şimdi günlük 5 katına çıkarma kararı aldık, yaklaşık olarak. Yani günlük 350 milyon liralık o civarda bir kaynak tahsis edilmişti. Şimdi biz onu günlük 1,5 milyar liraya çıkartma kararı aldık. Dolayısıyla ihracatçının finansmana erişim sorununu önemli ölçüde çözeceğiz. Körfez'e yaptığımız ziyaretlerde özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. Ve inanıyorum ki Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik çok önemli imkanlar Türkiye'ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorunu büyük ölçüde çözmüş olacağız."

İhracat için üretim yapmak, üretim için de yatırım gerektiğini vurgulayan Şimşek, esas önceliklerinin yatırım olduğunu dile getirdi.

Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Teşvik, kredi imkanlarını biz yatırımlara yönlendireceğiz. Yatırım, üretim, tabii ki üretim için istihdam lazım ve ihracat. Bu döngü Türkiye'yi müreffeh yapacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iç talebi yeniden dengelememiz gerekiyor. Sadece krediyle sadece iç taleple büyüyen bir ekonomi, sürdürülebilir yüksek büyümeyi yakalayamaz. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünün önceliklendirilmesi lazım. Bu konuda son derece kararlıyız. Vergi, kredi ve teşvik politikasını bütün bu hususları ona göre şekillendireceğiz."

Törende, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da konuşma yaptı.

Daha sonra Bakan Şimşek ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları merkezi gezdi.