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Melissa Vargas'ın adı yanlış anons edildi: Karakurt ve Güneş'in tepkisi gündem oldu

Voleybolcu Melissa Vargas'ın adı yanlış anons edildi. Takım arkadaşları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Spor
  • 26.09.2023 13:45
  • Giriş: 26.09.2023 13:45
  • Güncelleme: 26.09.2023 13:57

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas gösterdiği başarıyla ve sempatik tavırlarıyla gündemdeki yerini koruyor. 

Bir maçta tek tek voleybolcuların isimlerinin okunduğu sırada Melissa Vargas'ın ismi "Vasgar" olarak yanlış okundu.

"Vasgar" ismini duyan Vargas'ın ve diğer voleybolcuların verdikleri tepki gündem oldu. 

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