Melissa Vargas'ın adı yanlış anons edildi: Karakurt ve Güneş'in tepkisi gündem oldu

Voleybolcu Melissa Vargas'ın adı yanlış anons edildi. Takım arkadaşları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.