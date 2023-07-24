Memur-Sen, zam taleplerini açıkladı

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri için geri sayım sürüyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve emekliler için taleplerini açıkladı.

Memur Sen, 2024-2025 yıllarını kapsayacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme teklifini basın açıklamasıyla duyurdu.

Teklifle en düşük kamu görevlisi maaşının 2024 yılının Ocak ayında 29 bin 700 liraya çıkacağını söyleyen Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle Refah payı dahil, birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış, 2025 yılı için; 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz” dedi.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin 1 Ağustos’ta masaya teklifle gelmesi gerektiğini belirtti. Ocak ayından bu zamana dolar kurunda yüzde 46, gram altında yüzde 47’ye yakın yükselişin olduğunu söyleyen Yalçın, “Özellikle son 1 aylık süreçte; akaryakıtta yüzde 40’ın üzerinde artışın yaşandığı ve bu ekonomik tablonun vergiler, emtia ve zorunlu giderlere yansıdığı bir dönemde toplu sözleşmeye gidiyoruz. Bu noktada, kamu işveren tarafı da mali disiplin politikaları, ekonomide dengeleme ve tasarruf tedbirleri gibi gerekçeler yerine, ekonominin gerçek verilerini dikkate alarak; alım gücünü yükseltecek, reel geliri artıracak tekliflerle masaya gelmelidir” dedi.

“4688 SAYILI KANUN MİADINI DOLDURDU”



İmzalanma döneminden 4 ay sonra uygulanan, hedeflenen ve beklenen enflasyon tahminleri üzerinden tekliflerle gelinen ve 1 aylık zaman zarfına sıkıştırılan toplu sözleşme sisteminin dayanağı olan 4688 sayılı kanunun miadını doldurduğunu belirten Yalçın, “Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22 bin liradan kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan 1 bin 650 liranın tazminini istiyoruz. Geçtiğimiz iki yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak; 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle Refah payı dahil, birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye’nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla; 6’şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz. İki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yalçın, diğer tekliflerini şöyle sıraladı: “Enflasyon farkının; dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini; toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 1000 lira olarak ödenmesini; kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini; 1. dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını; 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını; gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz.”

7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ



◾️ Verilen sözlerin yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22.000₺’den kaynaklı eksik uygulanan 1.650₺’nin tazminini istiyoruz.



◾️ 2024 için 3’er aylık dönemler itibariyle;

◾️ [%25+ (%10 Refah Payı) + % 10 + %15 + %10] = %70

◾️… pic.twitter.com/kzf6xbHWAK — Memur-Sen (@MemurSenKonf) July 24, 2023

Memur-Sen, toplu sözleşme için maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu taleplerini şöyle sıraladı:

• 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 70, 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 40 artış istiyoruz.

• 1.dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz

• Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı yapılamasını istiyoruz

• Aile yardımı olarak eş yardımının 2 bin lira, çocuk yardımının 500 lira olmasını istiyoruz

• Ramazan ve Kurban Bayramlarında ayrı ayrı 4.850 lira dini bayram ikramiyesi istiyoruz

• Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz

• Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini talep ediyoruz

• Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100’e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz

• Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz



• Doğum yardımının 5 bin 98 lira, evlenme yardımının 24 bin 215 lira, ölüm yardımının 19 bin 372 lira olarak ödenmesini istiyoruz

• Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulmadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı verilmesini istiyoruz

• 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.

• Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.