Memur ve memur emeklisi için zam mesaisi başladı: Memurlar ne talep ediyor?

Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci başladı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın açılışını yaptığı 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için takvim belirlenecek. Toplantı öncesi taleplerini yineleyen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "1. yıl yüzde 70, 2. yıl yüzde 40 olmak üzere yüzde 110 teklif ile masaya gelmiş durumdayız" dedi.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugünkü ilk toplantıyla başladı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme süreci ağustos ayı boyunca devam edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan ilk toplantıda memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmaları dinlenecek. Toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvimin belirlenmesi bekleniyor.

ÖNCE HİZMET KOLLARI GÖRÜŞÜLECEK

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil ediyor.

Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

MEMUR-SEN ÜÇER AYLIK ZAMLAR İSTEDİ

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi de açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "1. yıl yüzde 70, 2. yıl yüzde 40 olmak üzere yüzde 110 teklif ile masaya gelmiş durumdayız" dedi.