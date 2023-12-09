Meral Akşener: Şimdiki aklım olsa 6'lı masaya dönmezdim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Trabzon'da partisinin il yönetimiyle bir araya geldi. Meral Akşener'in burada bir parti yetkilisi ile konuştuğu anlar kaydedildi. Akşener, konuşmasında en büyük özeleştirisinin 6'lı masaya geri dönmek olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Partisinin seçimlere tek başına girme kararıyla ilgili açıklama yapan Akşener, partisinin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayını da duyurmuştu.

Meral Akşener'in Trabzon'da bir parti yetkilisi ile yaptığı sohbet kameralara yansıdı. 61saat'in sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Akşener, karşısındaki kişiye en büyük özeleştirisinin 6'lı masaya dönmek olduğunu söylüyor.

Akşener'in bu sohbetteki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şimdiki aklım olsa 6’lı masaya dönmezdim. benim asıl özeleştirim o. Şimdiki aklım olsa katiyen yapmazdım. O yüzden özü başımıza gidiyoruz. O seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Kişisel olarak hiçbir şey talep etmedim. Ben niye cumhurbaşkanı adayı olmayayım? Arıza olmasın diye her şeyden vazgeçtim. Siz 2 kişi istediniz. Bana siz söylediniz. O da kabul görmedi. Özür dilerim.

'ALENGİRLİ BİR İŞ OLMADI'

Alengirli bir iş olmadı. 6 kişi adayın hangi yöntemle seçileceğini konuşmak için oturduk. Bir baktım aday ismi konuşuluyor. Ben de itiraz ettim. 5 arkadaşımız Kemal Bey’i istedi ben de Mansur Bey ve Ekrem Bey dedim. Kemal Bey’in de başka isimlerin de listede adı olsun. Araştırma yapalım, sonuç neyse ona uyalım. Hepimiz bir şirket versin. En fazla 1 haftada sonuçlar ortaya çıkar kimse de itiraz etmez dedim ama olmadı.

Bunu geçtiğimiz gün Ali Bey (Babacan) de söyledi. Bana dediler ki eğer isterseniz siz gidin biz 5 kişi imzalarız. Ben de yetki almak üzere geri döndüm. Arkadaşlar tekrar masaya oturmamı istemedi.

'YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA AYRI AYRI SORDUM'

Hem İmamoğlu hem Yavaş gece evime 02.15’te geldi. İkisine de ayrı ayrı sen aday olabilir misin diye sordum, hayır dediler. Normalde hiçbir genel başkan yardımcı olmayacak, sadece o 2’si olacaktı. Bu da kazandırabilecek bir formül olabilirdi. O yazıyı okuyunca 3 kişi hariç masaya dönmemi istediler.

Ardından 2 başkan yardımcısı ve Kemal Bey oturduk. Bu konuda mutabık kaldık. Masaya gittik ve bana diğer genel başkanların haberi olmadığı söylendi. Bana aklın yeni mi başına geldi diyebilirsiniz."