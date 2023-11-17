Merkez Bankası anketi: Piyasanın yıl sonu dolar ve faiz tahmini değişti

Merkez Bankası’nın 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi yüzde 45,28'den yüzde 43,94'e geriledi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23'e geriledi. Katılımcıların yıl sonu doları/TL beklentisi ise 30,05 TL'den 30,00 TL'ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı

tarafından yanıtlanmış sonuçlara göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken,

bu anket döneminde yüzde 43,94, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİNDE ARTIŞ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,22 iken, bu anket döneminde yüzde 37,71 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 33,68 iken, bu anket döneminde yüzde 37,80 olarak

gerçekleşti.

DOLAR KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşti.

2024 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşmişti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak kayda geçti.