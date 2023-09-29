Merkez Bankası Başkanı Erkan, ilk kez milletvekilleriyle bir araya gelecek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 3 Ekim'de Meclis'te ilk kez milletvekilleri ile bir araya gelip sunum yapacak. Erkan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki ilk sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon, KKM uygulaması faiz kararları ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor.

Ekonomi 29.09.2023 11:04 Giriş: 29.09.2023 11:04

Güncelleme: 29.09.2023 11:12 Kaynak: AA

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