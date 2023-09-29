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Merkez Bankası Başkanı Erkan, ilk kez milletvekilleriyle bir araya gelecek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 3 Ekim'de Meclis'te ilk kez milletvekilleri ile bir araya gelip sunum yapacak. Erkan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki ilk sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon, KKM uygulaması faiz kararları ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor.

Ekonomi
  • 29.09.2023 11:04
  • Giriş: 29.09.2023 11:04
  • Güncelleme: 29.09.2023 11:12
Kaynak: AA
Merkez Bankası Başkanı Erkan, ilk kez milletvekilleriyle bir araya gelecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 3 Ekim'de sunum yapacak.

Erkan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'na başlamasının ardından 3 Ekim'de Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.

Erkan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanacak Komisyonda, milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

FAİZ KARALARI VE KKM HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

TCMB'nin son dönemde aldığı faiz ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin kararlarının yanı sıra enflasyona ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, Komisyona, TBMM'ye gelmesi planlanan Merkez Bankası'na ilişkin yasal ve hayata geçirilmesi beklenen idari düzenlemeler hakkında da bilgi vermesi planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

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