Merkez Bankası net rezervleri 2,8 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası'nın net rezervleri, 28 Temmuz haftasında 2,8 milyar dolar gerilemeyle 10,9 milyar dolar oldu. Söz konusu veriler seçimden bu yana en hızlı düşüş olarak kayda geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinde artış devam ederken net rezervlerde seçimden bu yana en hızlı düşüş dikkat çekti.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre TCMB toplam rezervleri 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 223 milyon dolar artarak 113 milyar 774 milyon dolara ulaştı. 28 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 673 milyon dolar artışla 72 milyar 349 milyon dolara yükseldi.

Net rezervler ise geçen hafta itibariyle 2,8 milyar dolar gerilemeyle 10,9 milyar dolara düştü. Böylelikle net rezervlerde 26 Mayıs haftasından bu yana en sert düşüş kaydedildi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 451 milyon dolar azalarak 41 milyar 876 milyon dolardan, 41 milyar 425 milyon dolara geriledi.

Swap hariç net rezervlerde de düşüş kaydedildi. 28 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler eksi 50,6 milyar dolar oldu. Önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 50,2 milyar dolardaydı.