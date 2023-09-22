Merkez Bankası: Son 3 ayda hizmetlere olan talep azaldı

Merkez Bankası'nın açıkladığı Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerine göre, son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıfladı. İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir de zayıfladı.

Merkez Bankası'nın açıkladığı Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerine göre, hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıfladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 143 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks, eylülde bir önceki aya göre 6 puan artarak 168,2 seviyesinde gerçekleşti.

TALEP BEKLENTİSİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE’yi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ise FHGE’yi azalış yönünde etkiledi.

İŞ DURUMUNDA İYİLEŞME ÖNCEKİ AYA GÖRE GÜÇLENDİ

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflarken, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

GELECEK 3 AYDA ARTIŞ OLMA ORANI ZAYIFLADI

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

Eylül ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 6,2, ve 2,0 puanlık artış, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise bir önceki aya göre 4,0 puanlık azalış gerçekleşti.