Mersin'de 20 kişilik grup, çöp dökmeye giden belediye personeline saldırdı

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli işçiler, çöp dökmeye gittikleri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Toplama Merkezi'nde yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından saldırıya maruz bırakılıp, darp edildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli işçiler, çöp dökmeye gittikleri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Toplama Merkezi'nde saldırıya uğrayıp darp edildi. İşçilere saldıran kalabalık grup, Akdeniz Belediyesine ait çöp kamyonuna da zarar verdi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sarıibrahimli Mahallesi’nde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisinde meydana gelen olayda, Büyükşehir Belediyesine bağlı taşeron firmanın çalışanı olduğu öne sürülen yaklaşık 20 kişilik grup, kamyondaki çöpü döktükten sonra tesisten ayrılmaya hazırlanan Akdeniz Belediyesi personeli Hakan Ç. ile İsmail T. adlı işçilere saldırdı.

Çöp kamyonun etrafını saran saldırganlar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Hakan Ç.’ye küfürler ve hakaretler savurup saldırırken, belediye ait çöp kamyonunun da kapı camı, kolu ve dikiz aynasını kırıp, zarar verdiler. Olayın yaşandığı Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne giderek tutanak tutan Akdeniz Belediyesi Şantiye Şefi saldırganlardan şikayetçi oldu.

“20 KİŞİ ETRAFIMIZI SARIP SALDIRMAYA BAŞLADI”



Olay sonrası Tarsus Devlet Hastanesinden darp raporu alan Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Hakan Ç. ve İsmail T., Huzurkent Polis Merkezinde verdikleri ifadelerinde saldıranlardan şikayetçi oldu. Hakan Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, saat 10:00 sıralarında çöp kamyonuyla katı atık tesisine geldiğini belirterek, “Kamyondaki çöpü döktükten sonra araç ile iniş aşağı yaklaşık 40 kilometre hızla gittiğimde bağırma sesi duydum ancak ne dediğini anlamadım. Bana bağıran kişiye doğru geri geri gitmeye başladım. Bu kişinin yanına geldiğimde sivil giyimli, üzerinde iş elbisesi olmadığını gördüm. Kendisine ‘buyur’ dedim. O ise bana, ‘biraz daha hızlı git’ dedi. Ben de şakasına ‘Bir dahaki sefere olur’ dedim. Sonrasında bu şahıs, elindeki cep telefonu ile aracın fotoğrafını çekmeye başladı. Ben de araçtan inerek, ‘sen kimsin, yetkin ne, aracın fotoğrafını çekemezsin’ dedim. Ani bir refleksle elindeki cep telefonunu aldım ama hemen geri verdim. Bu kişi bana ‘git kantarda bekle’ dedi. Araca bindiğim sırada bu kişi çalışanlara bağırarak ‘makineleri kapatın, hepiniz gelin’ dedi. Ben, sadece tutanak tutulacağını, bu nedenle beklememi istediğini düşündüm. Kantara gidip beklemeye başladığımda, tartışmış olduğum kişi ve beraberinde yaklaşık 20 kişilik bir grubun geldiğini gördüm. Hepsi sivil giyimliydi. Bu kişi yanıma geldi ve bana ‘hadi buyur, şimdi erkeklik yapsana’ dedi. Ben de güvenlik amacıyla aracımın kapılarını kilitledim ve camı yarıya kadar indirip muhatap olmadım. Ancak tartıştığım kişi ve yanındaki bazı kişiler bana ağır küfürler savurdu. Aracın kapılarını zorla açmaya çalışırken, kapının kolunu kırdılar. Bu sırada ben de aracın içinde bulunan tahta bir sopayla kendimi savunmaya çalıştım. Fakat sopayı elimden alarak bana vurdular. Aracın sol kapı camını da kırıp, dikiz aynasını eğdiler. Grupta bulunan diğer kişiler de sağ kapıdan araca girip başıma, sırtıma yumruk, tekme ve sopayla vurdu. Kantarda bulunan kişilerin araya girmesiyle olay sonlandı. Beni darp edip hakaretler savuran kişilerden şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kavga anı tesisin güvenlik kameralarına da yansıdı. Kamera görüntülerinde, Akdeniz Belediyesine ait çöp aracının hareket halinde iken durduğu, ardından tesiste bulunan kalabalığın sürücüye doğru koştukları, sonrasında yaşanan arbede anları yer aldı.